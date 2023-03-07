https://crimea.ria.ru/20230307/simferopol-vstal-v-probkakh-1127381318.html

Симферополь встал в пробках

Симферополь встал в пробках - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Симферополь встал в пробках

Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром. Сервис для автомобилистов "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T09:09

2023-03-07T09:09

2023-03-07T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром. Сервис для автомобилистов "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.Самые серьезные заторы зафиксированы на улицах Севастопольская, Русская, Воровского, Ленина, Кечкеметская, проспекте Победы, Гагарина, Лермонтова, Генерала Васильева. Здесь дороги "окрашены" бордовым цветом.Также автомобильные заторы образовались на улицах Крымских партизан, Трубаченко, Караманова, Гражданская, Киевская, Элеваторная, Объездной дороге и Евпаторийском шоссе. Эти участки "горят" красным.Дорожную обстановку осложнили и ДТП. По данным онлайн-ресурса, они зафиксированы на улицах Кечкеметская и Генерала Васильева, а также на бульваре Ленина.Водителям стоит учитывать это при планировании поездок по городу и по возможности объезжать участки с заторами.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие улицы отремонтируют в ЯлтеРеконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньшеСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, транспорт, ситуация на дорогах крыма, городская среда, общество, новости крыма