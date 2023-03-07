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Симферополь встал в пробках - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Симферополь встал в пробках
Симферополь встал в пробках - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Симферополь встал в пробках
Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром. Сервис для автомобилистов "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T09:09
2023-03-07T09:31
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
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ситуация на дорогах крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром. Сервис для автомобилистов "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.Самые серьезные заторы зафиксированы на улицах Севастопольская, Русская, Воровского, Ленина, Кечкеметская, проспекте Победы, Гагарина, Лермонтова, Генерала Васильева. Здесь дороги "окрашены" бордовым цветом.Также автомобильные заторы образовались на улицах Крымских партизан, Трубаченко, Караманова, Гражданская, Киевская, Элеваторная, Объездной дороге и Евпаторийском шоссе. Эти участки "горят" красным.Дорожную обстановку осложнили и ДТП. По данным онлайн-ресурса, они зафиксированы на улицах Кечкеметская и Генерала Васильева, а также на бульваре Ленина.Водителям стоит учитывать это при планировании поездок по городу и по возможности объезжать участки с заторами.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие улицы отремонтируют в ЯлтеРеконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньшеСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, симферополь, транспорт, ситуация на дорогах крыма, городская среда, общество, новости крыма
Симферополь встал в пробках

В Симферополе во вторник утром образовались 8-балльные пробки

09:09 07.03.2023 (обновлено: 09:31 07.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром. Сервис для автомобилистов "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.
Самые серьезные заторы зафиксированы на улицах Севастопольская, Русская, Воровского, Ленина, Кечкеметская, проспекте Победы, Гагарина, Лермонтова, Генерала Васильева. Здесь дороги "окрашены" бордовым цветом.
Также автомобильные заторы образовались на улицах Крымских партизан, Трубаченко, Караманова, Гражданская, Киевская, Элеваторная, Объездной дороге и Евпаторийском шоссе. Эти участки "горят" красным.
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки"Ситуация на дорогах Симферополя 7 марта
Ситуация на дорогах Симферополя 7 марта
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки"
Ситуация на дорогах Симферополя 7 марта
Дорожную обстановку осложнили и ДТП. По данным онлайн-ресурса, они зафиксированы на улицах Кечкеметская и Генерала Васильева, а также на бульваре Ленина.
Водителям стоит учитывать это при планировании поездок по городу и по возможности объезжать участки с заторами.
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