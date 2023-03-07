Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг
Генбанк вернет кешбэк до 10 процентов за оплату товаров и услуг
© Пресс-служба ГенбанкаГенбанк вернет кешбэк до 10 % за оплату товаров и услуг
© Пресс-служба Генбанка
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Генбанк обновил программу лояльности и категории кешбэка для клиентов банка. Теперь за оплату товаров и услуг владельцам карт "Моя Карта Бонус", "Моя Карта Привилегия" и "Моя Кредитная карта" вернут кешбэк до 10 процентов.
"Генбанк вернет до 10 процентов от суммы каждой операции в категории "Красота", до 7% - в категории "Кино", до 6% - "Товары для детей", до 5% - "Цветы и подарки" и "Товары для животных", до 4% - в категории "Аптеки" и до 3% - в категории "АЗС", - проинформировали в банке.
Выбрать свою категорию можно в мобильном приложении "Мои деньги онлайн" и в Интернет-банке, уточнили эксперты финансовой организации. Вся подробная информация доступна в разделе "Банковские карты" на сайте банка, в офисах Генбанка или же по телефонам Единого информационного центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный), 8 (499) 705-55-45 (в Москве). Следите за новостями и выгодными предложения в Тelegram-канале банка.
Ранее Генбанк предоставил крымскому бизнесу возможность использовать смартфон в качестве терминала. Технология SoftPos – это уникальное для республики технологическое решение, позволяющее осуществлять финансовые операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому можно совершать покупки без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций.
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АО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820
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