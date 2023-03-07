https://crimea.ria.ru/20230307/genbank-vernet-keshbek-do-10-za-oplatu-tovarov-i-uslug-1127375573.html

Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг

Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг

Генбанк обновил программу лояльности и категории кешбэка для клиентов банка. Теперь за оплату товаров и услуг владельцам карт "Моя Карта Бонус", "Моя Карта... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-07T09:58

2023-03-07T09:58

2023-03-06T17:32

генбанк

новости крыма

крым

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/06/1127375460_0:77:1507:925_1920x0_80_0_0_1559c6dc7361767f88deaab38a6ca882.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Генбанк обновил программу лояльности и категории кешбэка для клиентов банка. Теперь за оплату товаров и услуг владельцам карт "Моя Карта Бонус", "Моя Карта Привилегия" и "Моя Кредитная карта" вернут кешбэк до 10 процентов.Выбрать свою категорию можно в мобильном приложении "Мои деньги онлайн" и в Интернет-банке, уточнили эксперты финансовой организации. Вся подробная информация доступна в разделе "Банковские карты" на сайте банка, в офисах Генбанка или же по телефонам Единого информационного центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный), 8 (499) 705-55-45 (в Москве). Следите за новостями и выгодными предложения в Тelegram-канале банка.Ранее Генбанк предоставил крымскому бизнесу возможность использовать смартфон в качестве терминала. Технология SoftPos – это уникальное для республики технологическое решение, позволяющее осуществлять финансовые операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому можно совершать покупки без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций.*рекламаАО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820www.genbank.ruerid: 4CQwVszH9pSXqfNCsFy

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генбанк, новости крыма, крым, экономика, общество