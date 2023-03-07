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Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг
Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг
Генбанк обновил программу лояльности и категории кешбэка для клиентов банка. Теперь за оплату товаров и услуг владельцам карт "Моя Карта Бонус", "Моя Карта... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-07T09:58
2023-03-06T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Генбанк обновил программу лояльности и категории кешбэка для клиентов банка. Теперь за оплату товаров и услуг владельцам карт "Моя Карта Бонус", "Моя Карта Привилегия" и "Моя Кредитная карта" вернут кешбэк до 10 процентов.Выбрать свою категорию можно в мобильном приложении "Мои деньги онлайн" и в Интернет-банке, уточнили эксперты финансовой организации. Вся подробная информация доступна в разделе "Банковские карты" на сайте банка, в офисах Генбанка или же по телефонам Единого информационного центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный), 8 (499) 705-55-45 (в Москве). Следите за новостями и выгодными предложения в Тelegram-канале банка.Ранее Генбанк предоставил крымскому бизнесу возможность использовать смартфон в качестве терминала. Технология SoftPos – это уникальное для республики технологическое решение, позволяющее осуществлять финансовые операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому можно совершать покупки без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций.*рекламаАО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820www.genbank.ruerid: 4CQwVszH9pSXqfNCsFy
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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генбанк, новости крыма, крым, экономика, общество
Генбанк вернет кешбэк до 10% за оплату товаров и услуг

Генбанк вернет кешбэк до 10 процентов за оплату товаров и услуг

09:58 07.03.2023
 
© Пресс-служба ГенбанкаГенбанк вернет кешбэк до 10 % за оплату товаров и услуг
Генбанк вернет кешбэк до 10 % за оплату товаров и услуг
© Пресс-служба Генбанка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Генбанк обновил программу лояльности и категории кешбэка для клиентов банка. Теперь за оплату товаров и услуг владельцам карт "Моя Карта Бонус", "Моя Карта Привилегия" и "Моя Кредитная карта" вернут кешбэк до 10 процентов.
"Генбанк вернет до 10 процентов от суммы каждой операции в категории "Красота", до 7% - в категории "Кино", до 6% - "Товары для детей", до 5% - "Цветы и подарки" и "Товары для животных", до 4% - в категории "Аптеки" и до 3% - в категории "АЗС", - проинформировали в банке.
Выбрать свою категорию можно в мобильном приложении "Мои деньги онлайн" и в Интернет-банке, уточнили эксперты финансовой организации. Вся подробная информация доступна в разделе "Банковские карты" на сайте банка, в офисах Генбанка или же по телефонам Единого информационного центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный), 8 (499) 705-55-45 (в Москве). Следите за новостями и выгодными предложения в Тelegram-канале банка.
Ранее Генбанк предоставил крымскому бизнесу возможность использовать смартфон в качестве терминала. Технология SoftPos – это уникальное для республики технологическое решение, позволяющее осуществлять финансовые операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому можно совершать покупки без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций.
*реклама
АО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820
www.genbank.ru
erid: 4CQwVszH9pSXqfNCsFy
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