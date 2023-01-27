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Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК
Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК
Крымский бизнес теперь может использовать смартфон в качестве терминала и принимать безналичную оплату с его помощью. Об этом сообщила председатель правления АО РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T09:38
2023-01-27T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымский бизнес теперь может использовать смартфон в качестве терминала и принимать безналичную оплату с его помощью. Об этом сообщила председатель правления АО "ГЕНБАНК" Елена Блинова.SoftPos от "ГЕНБАНК" – уникальное для Крыма технологическое решение, позволяющее осуществлять финансовые операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому можно совершать покупки без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций.Новинка уже доступна и опробована первыми клиентами банка. Они отмечают ряд преимуществ: экономия на оборудовании и быстрое подключение, по сравнению с подключением традиционного эквайринга, а также отсутствие необходимости ждать доставки и установки терминала. Начинать принимать безналичную оплату можно сразу - в день подписания договора и после установки приложения."Чек в электронном виде после оплаты отправляется по желанию покупателя через любой доступный мессенджер или на электронную почту. Приложение устанавливается за несколько минут и самостоятельно автоматически обновляется", - добавили в банке.Узнать подробнее о технологии SoftPos можно здесь, а отправить заявку на услугу - на сайте АО "ГЕНБАНК". Задать вопросы можно по телефону Единого информационного центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный).*рекламаАО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820www.genbank.ruerid: 4CQwVszH9pSWrTcHksd
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60
генбанк, новости крыма, крым, экономика, крымский бизнес, общество
Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК

ГЕНБАНК дал бизнесу Крыма возможность использовать смартфон в качестве терминала

09:38 27.01.2023
 
© Пресс-служба ГенбанкаКрымский бизнес теперь может использовать смартфон в качестве терминала и принимать безналичную оплату с его помощью
Крымский бизнес теперь может использовать смартфон в качестве терминала и принимать безналичную оплату с его помощью
© Пресс-служба Генбанка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымский бизнес теперь может использовать смартфон в качестве терминала и принимать безналичную оплату с его помощью. Об этом сообщила председатель правления АО "ГЕНБАНК" Елена Блинова.
"Помимо приема оплаты с помощью POS-терминалов и системы быстрых платежей, есть другое решение — технология SoftPOS. Клиентам АО "ГЕНБАНК" больше не нужно приобретать POS-терминал для приема платежей - достаточно скачать приложение "SoftPos" с сайта банка на свой телефон и использовать его как терминал", - уточнила она.
SoftPos от "ГЕНБАНК" – уникальное для Крыма технологическое решение, позволяющее осуществлять финансовые операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому можно совершать покупки без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций.
Новинка уже доступна и опробована первыми клиентами банка. Они отмечают ряд преимуществ: экономия на оборудовании и быстрое подключение, по сравнению с подключением традиционного эквайринга, а также отсутствие необходимости ждать доставки и установки терминала. Начинать принимать безналичную оплату можно сразу - в день подписания договора и после установки приложения.
"Чек в электронном виде после оплаты отправляется по желанию покупателя через любой доступный мессенджер или на электронную почту. Приложение устанавливается за несколько минут и самостоятельно автоматически обновляется", - добавили в банке.
Узнать подробнее о технологии SoftPos можно здесь, а отправить заявку на услугу - на сайте АО "ГЕНБАНК". Задать вопросы можно по телефону Единого информационного центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный).
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