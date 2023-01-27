https://crimea.ria.ru/20230127/smartfon-kak-terminal-novye-vozmozhnosti-dlya-biznesa-v-krymu-ot-genbank-1126613401.html

Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК

Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК

Крымский бизнес теперь может использовать смартфон в качестве терминала и принимать безналичную оплату с его помощью. Об этом сообщила председатель правления АО РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T09:38

2023-01-27T09:38

2023-01-27T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымский бизнес теперь может использовать смартфон в качестве терминала и принимать безналичную оплату с его помощью. Об этом сообщила председатель правления АО "ГЕНБАНК" Елена Блинова.SoftPos от "ГЕНБАНК" – уникальное для Крыма технологическое решение, позволяющее осуществлять финансовые операции с поддержкой ввода PIN-кода. Благодаря этому можно совершать покупки без ограничения по сумме, при этом сохранив высокий уровень безопасности проведения транзакций.Новинка уже доступна и опробована первыми клиентами банка. Они отмечают ряд преимуществ: экономия на оборудовании и быстрое подключение, по сравнению с подключением традиционного эквайринга, а также отсутствие необходимости ждать доставки и установки терминала. Начинать принимать безналичную оплату можно сразу - в день подписания договора и после установки приложения."Чек в электронном виде после оплаты отправляется по желанию покупателя через любой доступный мессенджер или на электронную почту. Приложение устанавливается за несколько минут и самостоятельно автоматически обновляется", - добавили в банке.Узнать подробнее о технологии SoftPos можно здесь, а отправить заявку на услугу - на сайте АО "ГЕНБАНК". Задать вопросы можно по телефону Единого информационного центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный).*рекламаАО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820www.genbank.ruerid: 4CQwVszH9pSWrTcHksd

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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