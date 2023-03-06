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Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей

Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей

Ведущий мировой пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, запускает собственную программу лояльности. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T11:19

2023-03-06T11:19

2023-03-06T11:19

mriya resort &spa

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ведущий мировой пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, запускает собственную программу лояльности. Она предоставляет множество привилегий как для постоянных клиентов, так и для будущих гостей курорта.Уровни программы лояльности MriyaПрограмма состоит из пяти уровней с прогрессивным начислением бонусов, на каждом из которых предусмотрены различные комплименты и эксклюзивные предложения, скидки на проживание до 10%, которые могут суммироваться с другими спецпредложениями. Так, для участников программы лояльности доступны скидки от 10% до 20% на услуги всего курортного комплекса. Кроме того, они могут воспользоваться ранним доступом к специальным условиям продаж, приоритетным бронированием столиков в ресторанах и билетов на концерты, а со второго уровня – еще и услугами няни.Услуги по программе лояльностиКомплексная программа лояльности объединяет все услуги курортного комплекса, включая гастрономические впечатления в 24 ресторанных точках курорта, первый в России Центр винного туризма WINEPARK, уникальный Японский сад "Шесть чувств", медицинские и оздоровительные программы в медцентре и Институте активного долголетия Mriya Life, спа-комплекс SPA Delange, яхтинг и насыщенную программу мероприятий.Баллы, которые накапливают участники программы лояльности, можно использовать на приобретение любых услуг и на проживание в номерах и на виллах. Привилегии и эксклюзивные предложения будут обновляться с учетом сезонности и дополняться по мере развития инфраструктуры и появления новых услуг на всесезонном курорте.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSXqfKFZoy

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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