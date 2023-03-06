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Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей
Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей
Ведущий мировой пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, запускает собственную программу лояльности. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T11:19
2023-03-06T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ведущий мировой пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort &amp; SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, запускает собственную программу лояльности. Она предоставляет множество привилегий как для постоянных клиентов, так и для будущих гостей курорта.Уровни программы лояльности MriyaПрограмма состоит из пяти уровней с прогрессивным начислением бонусов, на каждом из которых предусмотрены различные комплименты и эксклюзивные предложения, скидки на проживание до 10%, которые могут суммироваться с другими спецпредложениями. Так, для участников программы лояльности доступны скидки от 10% до 20% на услуги всего курортного комплекса. Кроме того, они могут воспользоваться ранним доступом к специальным условиям продаж, приоритетным бронированием столиков в ресторанах и билетов на концерты, а со второго уровня – еще и услугами няни.Услуги по программе лояльностиКомплексная программа лояльности объединяет все услуги курортного комплекса, включая гастрономические впечатления в 24 ресторанных точках курорта, первый в России Центр винного туризма WINEPARK, уникальный Японский сад "Шесть чувств", медицинские и оздоровительные программы в медцентре и Институте активного долголетия Mriya Life, спа-комплекс SPA Delange, яхтинг и насыщенную программу мероприятий.Баллы, которые накапливают участники программы лояльности, можно использовать на приобретение любых услуг и на проживание в номерах и на виллах. Привилегии и эксклюзивные предложения будут обновляться с учетом сезонности и дополняться по мере развития инфраструктуры и появления новых услуг на всесезонном курорте.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSXqfKFZoy
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mriya resort &spa, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, юбк, ялта, туризм в крыму, общество
Программа лояльности Mriya Resort & SPA: комплекс привилегий для гостей

Mriya Resort & SPA в Крыму запускает собственную программу лояльности

11:19 06.03.2023
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAПятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте
Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ведущий мировой пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, запускает собственную программу лояльности. Она предоставляет множество привилегий как для постоянных клиентов, так и для будущих гостей курорта.

Уровни программы лояльности Mriya

Программа состоит из пяти уровней с прогрессивным начислением бонусов, на каждом из которых предусмотрены различные комплименты и эксклюзивные предложения, скидки на проживание до 10%, которые могут суммироваться с другими спецпредложениями. Так, для участников программы лояльности доступны скидки от 10% до 20% на услуги всего курортного комплекса. Кроме того, они могут воспользоваться ранним доступом к специальным условиям продаж, приоритетным бронированием столиков в ресторанах и билетов на концерты, а со второго уровня – еще и услугами няни.

"Мы очень рады объявить о запуске нашей первой программы лояльности. Вместе с командой разработчиков мы старались сделать ее по-настоящему ценной и удобной для наших гостей. Мы верим, что и те, кто уже побывал в Mriya, и те, кто только планируют поездку, смогут оценить привилегии и возможности, которые она дает от организации индивидуального трансфера, заказа няни, планирования оздоровительной программы или незабываемого вечера в одном из ресторанов курорта", - рассказала генеральный менеджер курорта Белла Геворгян.

Услуги по программе лояльности

Комплексная программа лояльности объединяет все услуги курортного комплекса, включая гастрономические впечатления в 24 ресторанных точках курорта, первый в России Центр винного туризма WINEPARK, уникальный Японский сад "Шесть чувств", медицинские и оздоровительные программы в медцентре и Институте активного долголетия Mriya Life, спа-комплекс SPA Delange, яхтинг и насыщенную программу мероприятий.
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAИнститут активного долголетия Mriya Life
Институт активного долголетия Mriya Life
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
Институт активного долголетия Mriya Life
Баллы, которые накапливают участники программы лояльности, можно использовать на приобретение любых услуг и на проживание в номерах и на виллах. Привилегии и эксклюзивные предложения будут обновляться с учетом сезонности и дополняться по мере развития инфраструктуры и появления новых услуг на всесезонном курорте.
*реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
erid: 4CQwVszH9pSXqfKFZoy
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