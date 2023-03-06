Рейтинг@Mail.ru
Жванецкий: "В России нужно жить быстро!" - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230306/Zhvanetskiy-VRossii-nuzhno-zhit-bystro_-1118021981.html
Жванецкий: "В России нужно жить быстро!"
Жванецкий: "В России нужно жить быстро!" - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Жванецкий: "В России нужно жить быстро!"
6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось бы 89 лет. Он ушел из жизни в 2020 году. РИА Новости Крым вспоминает о жизни и творчестве "народного сатирика". РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T07:44
2023-03-06T07:44
культура
общество
михаил жванецкий
утраты
россия
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111802/15/1118021524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e90ac36d676cd4b5a2982539fa91cbec.jpg
6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось бы 89 лет. Он ушел из жизни в 2020 году. РИА Новости Крым вспоминает о жизни и творчестве "народного сатирика".Михаил Михайлович Жванецкий – не просто человек. Это явление. Черта нашей жизни, ставшая уже классикой. И даже не столько в литературе и на эстраде, сколько в культуре и социуме. Рожденный в медицинской семье человек с логическим мышлением (окончил Одесский институт инженеров морского флота), он обладал гением – который, согласно другому классику, друг парадоксов.Парадоксы эти взяты из жизни, из подслушанного на одесском рынке (о, сколько литераторов подслушали там шелест вечности!), в высоких кабинетах и коридорах перед этими кабинетами, на прокуренных кухнях.Одессы в Жванецком много. Но это не Одесса "Ликвидации", а Одесса технической интеллигенции. Она так понравилась коренному москвичу Аркадию Райкину, что тот на многие годы взял Жванецкого к себе литредактором и автором.Парадоксы Жванецкого, коих хватило не только Райкину, Карцеву и Ильченко, но и самому Жванецкому, переплавлены, приправлены перцем и жизнью, созрели в его знаменитом и, видимо, бездонном литературном портфеле.И вот они пошли в народ. Да так пошли, что не остановишь! Большой писатель малых произведений.Уже мало кто помнит, где Жванецкий, а где – народное творчество. Фраза стала крылатой, взлетела после долгого пути, а автор затерялся в народной памяти...Жванецкого можно открывать как автора, как явление и… как глоток свежего воздуха.- Чистая совесть — признак плохой памяти.- Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека.- Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.- Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.- Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.- Юмор — это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно.- Не готовы наши люди. Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.- Не смог предотвратить — возглавь!- Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.- Да мы в американских выборах участвуем больше, чем в российских. Мы же выбирали Обаму всей страной.- Ребята, если уж мы по горло в дерьме, возьмемся за руки.- У меня в Склифосовского все свои, а у него в гараже - никого. Я уже хожу, а он еще рихтует...- Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей.- В России нужно жить быстро! Чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача.Читайте также на РИА Новсти Крым:"Вокруг Миши было светло" – Познер о ЖванецкомВ Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации"Как Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил"О нас с тобою": 10 цитат из фильма о Москве, не верящей слезам &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20201106/Obyazatelno-ulybatsya-poslednie-slova-Mikhaila-Zhvanetskogo-1118911847.html
россия
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111802/15/1118021524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1984d2f5a8eb52ddc5633b169eca09a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, общество, михаил жванецкий, утраты, россия, одесса
Жванецкий: "В России нужно жить быстро!"

Ко дню рождения Михаила Жванецкого - его самые знаменитые цитаты

07:44 06.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий выступает на авторском вечере в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
Народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий выступает на авторском вечере в Московском международном Доме музыки (ММДМ) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор сайта
Все материалы
6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось бы 89 лет. Он ушел из жизни в 2020 году. РИА Новости Крым вспоминает о жизни и творчестве "народного сатирика".
Михаил Михайлович Жванецкий – не просто человек. Это явление. Черта нашей жизни, ставшая уже классикой. И даже не столько в литературе и на эстраде, сколько в культуре и социуме. Рожденный в медицинской семье человек с логическим мышлением (окончил Одесский институт инженеров морского флота), он обладал гением – который, согласно другому классику, друг парадоксов.
Парадоксы эти взяты из жизни, из подслушанного на одесском рынке (о, сколько литераторов подслушали там шелест вечности!), в высоких кабинетах и коридорах перед этими кабинетами, на прокуренных кухнях.
Одессы в Жванецком много. Но это не Одесса "Ликвидации", а Одесса технической интеллигенции. Она так понравилась коренному москвичу Аркадию Райкину, что тот на многие годы взял Жванецкого к себе литредактором и автором.
Парадоксы Жванецкого, коих хватило не только Райкину, Карцеву и Ильченко, но и самому Жванецкому, переплавлены, приправлены перцем и жизнью, созрели в его знаменитом и, видимо, бездонном литературном портфеле.
И вот они пошли в народ. Да так пошли, что не остановишь! Большой писатель малых произведений.
Уже мало кто помнит, где Жванецкий, а где – народное творчество. Фраза стала крылатой, взлетела после долгого пути, а автор затерялся в народной памяти...
Жванецкого можно открывать как автора, как явление и… как глоток свежего воздуха.
- Чистая совесть — признак плохой памяти.
- Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека.
- Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
- Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.
- Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.
- Юмор — это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно.
- Не готовы наши люди. Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.
- Не смог предотвратить — возглавь!
- Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
- Да мы в американских выборах участвуем больше, чем в российских. Мы же выбирали Обаму всей страной.
- Ребята, если уж мы по горло в дерьме, возьмемся за руки.
- У меня в Склифосовского все свои, а у него в гараже - никого. Я уже хожу, а он еще рихтует...
- Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей.
- В России нужно жить быстро! Чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача.
Читайте также на РИА Новсти Крым:
"Вокруг Миши было светло" – Познер о Жванецком
В Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации"
Как Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил
Писатель-сатирик М. Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 16:16
"Обязательно улыбаться": последние слова Михаила ЖванецкогоО чем написал сатирик в своем последнем посте в Instagram.
"О нас с тобою": 10 цитат из фильма о Москве, не верящей слезам >>
КультураОбществоМихаил ЖванецкийУтратыРоссияОдесса
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
09:32Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса 0:57
09:11Украина хочет взять Крым "измором"
09:07Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков
08:43Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
08:13Уплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма
07:44Жванецкий: "В России нужно жить быстро!"
07:24Как теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
07:11Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
07:01Хроника Крымской весны: 6 марта
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
20:02Главные новости и заявления дня: 5 марта
19:57В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
19:46Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах
19:42Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube
19:20Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
19:00YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
18:52Крымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
18:18Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
Лента новостейМолния