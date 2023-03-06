https://crimea.ria.ru/20230306/Zhvanetskiy-VRossii-nuzhno-zhit-bystro_-1118021981.html

Жванецкий: "В России нужно жить быстро!"

Жванецкий: "В России нужно жить быстро!" - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Жванецкий: "В России нужно жить быстро!"

6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось бы 89 лет. Он ушел из жизни в 2020 году. РИА Новости Крым вспоминает о жизни и творчестве "народного сатирика". РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T07:44

2023-03-06T07:44

2023-03-06T07:44

культура

общество

михаил жванецкий

утраты

россия

одесса

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6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось бы 89 лет. Он ушел из жизни в 2020 году. РИА Новости Крым вспоминает о жизни и творчестве "народного сатирика".Михаил Михайлович Жванецкий – не просто человек. Это явление. Черта нашей жизни, ставшая уже классикой. И даже не столько в литературе и на эстраде, сколько в культуре и социуме. Рожденный в медицинской семье человек с логическим мышлением (окончил Одесский институт инженеров морского флота), он обладал гением – который, согласно другому классику, друг парадоксов.Парадоксы эти взяты из жизни, из подслушанного на одесском рынке (о, сколько литераторов подслушали там шелест вечности!), в высоких кабинетах и коридорах перед этими кабинетами, на прокуренных кухнях.Одессы в Жванецком много. Но это не Одесса "Ликвидации", а Одесса технической интеллигенции. Она так понравилась коренному москвичу Аркадию Райкину, что тот на многие годы взял Жванецкого к себе литредактором и автором.Парадоксы Жванецкого, коих хватило не только Райкину, Карцеву и Ильченко, но и самому Жванецкому, переплавлены, приправлены перцем и жизнью, созрели в его знаменитом и, видимо, бездонном литературном портфеле.И вот они пошли в народ. Да так пошли, что не остановишь! Большой писатель малых произведений.Уже мало кто помнит, где Жванецкий, а где – народное творчество. Фраза стала крылатой, взлетела после долгого пути, а автор затерялся в народной памяти...Жванецкого можно открывать как автора, как явление и… как глоток свежего воздуха.- Чистая совесть — признак плохой памяти.- Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека.- Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.- Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.- Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.- Юмор — это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно.- Не готовы наши люди. Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.- Не смог предотвратить — возглавь!- Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.- Да мы в американских выборах участвуем больше, чем в российских. Мы же выбирали Обаму всей страной.- Ребята, если уж мы по горло в дерьме, возьмемся за руки.- У меня в Склифосовского все свои, а у него в гараже - никого. Я уже хожу, а он еще рихтует...- Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей.- В России нужно жить быстро! Чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача.Читайте также на РИА Новсти Крым:"Вокруг Миши было светло" – Познер о ЖванецкомВ Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации"Как Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил"О нас с тобою": 10 цитат из фильма о Москве, не верящей слезам >>

https://crimea.ria.ru/20201106/Obyazatelno-ulybatsya-poslednie-slova-Mikhaila-Zhvanetskogo-1118911847.html

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

культура, общество, михаил жванецкий, утраты, россия, одесса