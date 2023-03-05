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Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
В предстоящую неделю в Крыму потеплеет до +17 градусов, но в отдельные дни будут идти дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T18:18
2023-03-05T18:18
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В предстоящую неделю в Крыму потеплеет до +17 градусов, но в отдельные дни будут идти дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В понедельник под влиянием антициклона небо очистится от облаков, будет солнечно и без осадков. Ночью 0…+5, в светлое время суток +6…11 градусов. Во вторник влияние антициклона сохранится, облаков прибавится, но до существенных осадков дело не дойдет. Возможно в западных и северных районах Крыма местами брызнут небольшие дожди. Температура повысится днем до +13 градусов, а это уже заявка на показатели апреля", - рассказал он.В праздничный день 8 марта на полуострове станет еще теплее. В ночные часы температура воздуха составит +5…10 градусов, а днем воздух прогреется до майских значений.Но уже в четверг к Крыму подойдет холодный фронт и начнутся ливни. В течение суток температура будет колебаться от +8 до +13 градусов. Прогнозируется штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с."Однако похолодание будет кратковременным и к выходным постепенно распогодится, значимые осадки маловероятны, температурный фон начнет расти. В пятницу в темное время суток +2…7, днем до 13 тепла. А к выходным, полагаю, что в ночные часы будет до +8 градусов, а днем столбики термометров будут штурмовать 15-градусную отметку. Таким образом, настоящее весеннее тепло неоднократно заглянет в Крым в предстоящую семидневку", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Идем на рекорд: в Крым на день заглянет майВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, новости, общество
Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день

ФОБОС: в Крыму в праздничный день 8 марта потеплеет до +17 градусов

18:18 05.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБотсад КФУ весной
Ботсад КФУ весной - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В предстоящую неделю в Крыму потеплеет до +17 градусов, но в отдельные дни будут идти дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В понедельник под влиянием антициклона небо очистится от облаков, будет солнечно и без осадков. Ночью 0…+5, в светлое время суток +6…11 градусов. Во вторник влияние антициклона сохранится, облаков прибавится, но до существенных осадков дело не дойдет. Возможно в западных и северных районах Крыма местами брызнут небольшие дожди. Температура повысится днем до +13 градусов, а это уже заявка на показатели апреля", - рассказал он.
В праздничный день 8 марта на полуострове станет еще теплее. В ночные часы температура воздуха составит +5…10 градусов, а днем воздух прогреется до майских значений.
"Как по велению волшебной палочки, в качестве подарка от небесной канцелярии всем женщинам Крыма, будет солнечная и очень теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +12…17 градусов, что соответствует показателям мая. Теплый южный воздух будет дуть со скоростью 4-9 м/с", - отметил Тишковец.
Но уже в четверг к Крыму подойдет холодный фронт и начнутся ливни. В течение суток температура будет колебаться от +8 до +13 градусов. Прогнозируется штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с.
"Однако похолодание будет кратковременным и к выходным постепенно распогодится, значимые осадки маловероятны, температурный фон начнет расти. В пятницу в темное время суток +2…7, днем до 13 тепла. А к выходным, полагаю, что в ночные часы будет до +8 градусов, а днем столбики термометров будут штурмовать 15-градусную отметку. Таким образом, настоящее весеннее тепло неоднократно заглянет в Крым в предстоящую семидневку", - заключил он.
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