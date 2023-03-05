https://crimea.ria.ru/20230305/may-v-razgar-marta-prognoz-pogody-v-krymu-na-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-1127353785.html

Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день

Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день

В предстоящую неделю в Крыму потеплеет до +17 градусов, но в отдельные дни будут идти дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T18:18

2023-03-05T18:18

2023-03-05T18:18

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/06/1119551387_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d677e47cc9a9df226e0fc64cafdca571.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В предстоящую неделю в Крыму потеплеет до +17 градусов, но в отдельные дни будут идти дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В понедельник под влиянием антициклона небо очистится от облаков, будет солнечно и без осадков. Ночью 0…+5, в светлое время суток +6…11 градусов. Во вторник влияние антициклона сохранится, облаков прибавится, но до существенных осадков дело не дойдет. Возможно в западных и северных районах Крыма местами брызнут небольшие дожди. Температура повысится днем до +13 градусов, а это уже заявка на показатели апреля", - рассказал он.В праздничный день 8 марта на полуострове станет еще теплее. В ночные часы температура воздуха составит +5…10 градусов, а днем воздух прогреется до майских значений.Но уже в четверг к Крыму подойдет холодный фронт и начнутся ливни. В течение суток температура будет колебаться от +8 до +13 градусов. Прогнозируется штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с."Однако похолодание будет кратковременным и к выходным постепенно распогодится, значимые осадки маловероятны, температурный фон начнет расти. В пятницу в темное время суток +2…7, днем до 13 тепла. А к выходным, полагаю, что в ночные часы будет до +8 градусов, а днем столбики термометров будут штурмовать 15-градусную отметку. Таким образом, настоящее весеннее тепло неоднократно заглянет в Крым в предстоящую семидневку", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Идем на рекорд: в Крым на день заглянет майВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230301/skolko-rossiyane-budut-otdykhat-v-chest-8-marta--rostrud-1127251997.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, новости, общество