https://crimea.ria.ru/20230304/potepleet-do-11-i-dozhd-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1127338226.html

Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу

Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу

В субботу в Крыму воздух прогреется до +11 градусов, переменная облачность с прояснениями, ночью и днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/с,... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T00:01

2023-03-04T00:01

2023-03-04T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму воздух прогреется до +11 градусов, переменная облачность с прояснениями, ночью и днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +3…+5 градусов.В Ялте и Алуште облачно, ночью временами дождь, днем облачно без осадков. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9...+11 градусов.В Евпатории облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.В Судаке облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.В Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в субботу небо над полуостровом начнет хмуриться, местами пройдут небольшие осадки, которые ночью местами будут переходить в мокрый снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

https://crimea.ria.ru/20230303/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1127337088.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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