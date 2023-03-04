Рейтинг@Mail.ru
Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230304/potepleet-do-11-i-dozhd-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1127338226.html
Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу
Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму воздух прогреется до +11 градусов, переменная облачность с прояснениями, ночью и днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/с,... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T00:01
2023-03-04T00:01
погода
крымская погода
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421782_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23b04261c1b7e6c709f141063737e622.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму воздух прогреется до +11 градусов, переменная облачность с прояснениями, ночью и днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +3…+5 градусов.В Ялте и Алуште облачно, ночью временами дождь, днем облачно без осадков. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9...+11 градусов.В Евпатории облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.В Судаке облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.В Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в субботу небо над полуостровом начнет хмуриться, местами пройдут небольшие осадки, которые ночью местами будут переходить в мокрый снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
https://crimea.ria.ru/20230303/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1127337088.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421782_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_47a8748aba52a9dcb018e7646544b9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта
Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу

В Крыму в субботу дожди и переменная облачность с прояснениями

00:01 04.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму воздух прогреется до +11 градусов, переменная облачность с прояснениями, ночью и днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +3…+5 градусов.
В Ялте и Алуште облачно, ночью временами дождь, днем облачно без осадков. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.
В Судаке облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.
В Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем 8…+10 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в субботу небо над полуостровом начнет хмуриться, местами пройдут небольшие осадки, которые ночью местами будут переходить в мокрый снег.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
Дождь - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Вчера, 18:37Радио "Спутник в Крыму"
Какой будет погода в Крыму на выходных
 
ПогодаКрымская погодаКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлушта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Потеплеет до +11 и дождь: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 4 марта
21:59Главные новости Крыма: 3 марта
21:25Главные новости и заявления дня: 3 марта
20:56НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт
20:38ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа
20:25Названа официальная столица Запорожской области – указ
20:08Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации
19:55Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"
19:22В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО
19:03"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО
18:37Какой будет погода в Крыму на выходных
18:15Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
18:08"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют
17:46Назван размер выплат пострадавшим от нападения ДРГ на Брянскую область
17:22Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье
16:59СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
16:50Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок
16:41Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте
16:34Путин собрал Совбез по антитеррору
Лента новостейМолния