Рейтинг@Mail.ru
Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230303/prokhladnaya-pyatnitsa-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-3-marta-1127308519.html
Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта
Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта
В пятницу в Крыму прохладно, без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T00:01
2023-03-03T00:01
новости крыма
крым
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126093382_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_3b419d428196fe9ca39df2b1fb165aad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму прохладно, без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 10 градусов тепла.В Евпатории тоже сухо. Ночью -1…+1, днем от 7 до 9 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью -1…+1, днем столбики термометров покажут +7...9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126093382_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f6bd5b2ba35d5979dbb8ea7f36870836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, крымский гидрометцентр, общество
Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта

Прогноз погоды для Крыма на 3 марта

00:01 03.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваАй-Далары, Скалы-Близнецы на побережье Черного моря
Ай-Далары, Скалы-Близнецы на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму прохладно, без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на южном побережье до +5, днем +6…+11, в горах 0…+5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 10 градусов тепла.
В Евпатории тоже сухо. Ночью -1…+1, днем от 7 до 9 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью -1…+1, днем столбики термометров покажут +7...9 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
 
Новости КрымаКрымКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияКрымский гидрометцентрОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:03Главные события и заявления дня: 2 марта
21:43Главные новости Крыма: 2 марта
21:26В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей
21:03"Спас двоих детей": раненного в Брянской области мальчика наградят
20:27Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО
19:52Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
19:36ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области
19:25Ждать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской области
19:10Разделяющий проект: как Украина борется с православием
18:48Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
18:32Орбан предложил создать НАТО без США
18:31Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчика
18:13Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым
17:48В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
17:32Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
17:29Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
17:18Часть Евпатории останется без воды
17:00Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
Лента новостейМолния