https://crimea.ria.ru/20230303/prokhladnaya-pyatnitsa-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-3-marta-1127308519.html

Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта

Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта

В пятницу в Крыму прохладно, без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T00:01

2023-03-03T00:01

2023-03-03T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму прохладно, без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 10 градусов тепла.В Евпатории тоже сухо. Ночью -1…+1, днем от 7 до 9 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью -1…+1, днем столбики термометров покажут +7...9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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