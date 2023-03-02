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ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые
ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 02.03.2023
ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые
Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T15:08
2023-03-02T15:08
ульяновск
авиастар
происшествия
россия
объединенная авиастроительная корпорация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливают эксперты. По информации ряда СМИ, испытания проводились с фюзеляжем тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А."Авиастар" — авиастроительный завод в Ульяновске, входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. Специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
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ульяновск, авиастар, происшествия, россия, объединенная авиастроительная корпорация
ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые

ОАК: сотрудник авиазавода "Авиастар" в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета

15:08 02.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
"На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на официальной странице корпорации в ВКонтакте.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливают эксперты. По информации ряда СМИ, испытания проводились с фюзеляжем тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.
"Авиастар" — авиастроительный завод в Ульяновске, входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. Специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
 
УльяновскАвиастарПроисшествияРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация
 
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