https://crimea.ria.ru/20230302/chp-s-samoletom-na-aviazavode-v-ulyanovske--est-pogibshiy-i-ranenye-1127305413.html

ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые

ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 02.03.2023

ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые

Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T15:08

2023-03-02T15:08

2023-03-02T15:08

ульяновск

авиастар

происшествия

россия

объединенная авиастроительная корпорация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливают эксперты. По информации ряда СМИ, испытания проводились с фюзеляжем тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А."Авиастар" — авиастроительный завод в Ульяновске, входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. Специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

ульяновск

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, авиастар, происшествия, россия, объединенная авиастроительная корпорация