https://crimea.ria.ru/20230301/kakim-v-krymu-budet-pervyy-den-vesny-1127273199.html

Каким в Крыму будет первый день весны

Каким в Крыму будет первый день весны - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Каким в Крыму будет первый день весны

В первый день календарной весны область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T00:01

2023-03-01T00:01

2023-03-01T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В первый день календарной весны область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +6…8.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 11 градусов тепла.В Евпатории тоже сухо. Ночью 0…+2, днем от 6 до 8 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью +1…3, днем столбики термометров будут показывать +7...9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыЭкзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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