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Каким в Крыму будет первый день весны - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Каким в Крыму будет первый день весны
Каким в Крыму будет первый день весны - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Каким в Крыму будет первый день весны
В первый день календарной весны область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T00:01
2023-03-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В первый день календарной весны область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +6…8.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 11 градусов тепла.В Евпатории тоже сухо. Ночью 0…+2, днем от 6 до 8 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью +1…3, днем столбики термометров будут показывать +7...9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыЭкзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март
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РИА Новости Крым
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96
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крым, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, керчь
Каким в Крыму будет первый день весны

В Крыму 1 марта ожидаются небольшие дожди и туман

00:01 01.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВиды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В первый день календарной весны область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6, днем +6…11, в горах 0…+5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +6…8.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 11 градусов тепла.
В Евпатории тоже сухо. Ночью 0…+2, днем от 6 до 8 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью +1…3, днем столбики термометров будут показывать +7...9 градусов.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаОбществоНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКерчь
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Каким в Крыму будет первый день весны
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
21:58Главные события и заявления дня: 28 февраля
21:44Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март
21:28Главные события Крыма за день: 28 февраля
21:11В США сделали заявление о поставках новых истребителей Украине
20:52Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуацию
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18:09Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
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