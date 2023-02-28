https://crimea.ria.ru/20230228/kak-raznoobrazit-ratsion-v-velikiy-post-1127240234.html

Как разнообразить рацион в Великий пост

Как разнообразить рацион в Великий пост - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Как разнообразить рацион в Великий пост

В этом году Великий пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Как соблюсти баланс между постным питанием и хорошим самочувствием, организовать и разнообразить... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T07:26

2023-02-28T07:26

2023-02-28T07:26

радио "спутник в крыму"

великий пост

религия

общество

совет эксперта

рпц (русская православная церковь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В этом году Великий пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Как соблюсти баланс между постным питанием и хорошим самочувствием, организовать и разнообразить рацион для питания в Великий пост, сделать его вкусным и полезным рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" преподаватель и методист Крымского колледжа общественного питания и торговли Наталья Абрамова.Орешки вместо мясаВо время Великого поста из рациона исключаются мясо и птица, колбасные изделия, молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло, сыр, яйца и все продукты с их содержанием, алкоголь, сдоба и кондитерские изделия. Можно употреблять овощи, фрукты, ягоды, бобовые (сою, нут, фасоль), злаки, орехи, сухофрукты и грибы.По словам Натальи Абрамовой, постное питание обладает лечебным эффектом. Солить постную еду нужно меньше, ведь соль разжигает аппетит. Из простого набора всем привычных овощей можно приготовить много полезных и вкусных блюд.Можно приготовить свекольные котлеты с яблоками, где в качестве загустителя использовать манку, добавляет эксперт. Если чередовать морковные, свекольные и капустные котлеты, то получается разное восприятие цвета и вкуса еды.Чередовать способы приготовленияВесь Великий пост в рационе будут превалировать блюда из овощей и круп – супы, салаты, каши, зразы, котлеты, запеканки и рагу.Пережить Великий пост без животного белка поможет хумус, но без чеснока и масла. Вторые блюда из овощей можно обогатить растительным белком – добавить пюре белой фасоли.Еще можно и нужно чередовать способы приготовления овощных блюд – запекание, обжарку на сухой сковороде, варку, тушение, припускание. Масло заменяется соусами на фруктовых соках с добавлением пряностей.Насыщение постными блюдами – дело привычки, считает эксперт, увеличивать порции и частоту приемов пищи не нужно.Время для экспериментовМеню лучше продумать заранее и закупить продукты впрок, так будет проще.На помощь хозяйкам придут блендер, гриль и миксер. Великий пост предоставляет прекрасную возможность попробовать необычные сочетания вкусов. Например, соединить картофельное и яблочное пюре. Приготовить салат из тыквы с изюмом и яблоком или салат из печеных овощей с сухофруктами.Читайте также на РИА Новости Крым:Как питаться в пост – рекомендации Роспотребнадзора Начинается Великий пост: что важно знать Прощеное воскресенье: история и смысл

https://crimea.ria.ru/20220331/kak-raznoobrazit-postnoe-menyu-vitaminami--1122808139.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий пост, религия, общество, совет эксперта, рпц (русская православная церковь)