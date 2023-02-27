https://crimea.ria.ru/20230227/kak-pitatsya-v-post--rekomendatsii-rospotrebnadzora--1127208585.html

Как питаться в пост – рекомендации Роспотребнадзора

Как питаться в пост – рекомендации Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Как питаться в пост – рекомендации Роспотребнадзора

Основными ошибками тех, кто решил соблюдать пост, эксперты называют резкий отказ от животной пищи, избыток углеводов и скудный однообразный рацион. Рекомендации РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-27T08:54

2023-02-27T08:54

2023-02-26T21:38

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общество

религия

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Основными ошибками тех, кто решил соблюдать пост, эксперты называют резкий отказ от животной пищи, избыток углеводов и скудный однообразный рацион. Рекомендации по питанию в пост приводят специалисты Роспотребнадзора."Резкий переход от привычного скоромного рациона с частым и обильным употреблением продуктов животного происхождения к питанию по строгому канону Великого поста приводит к обострению хронических заболеваний, нарушению углеводного баланса в сторону гипогликемии, что проявляется резкой слабостью, потливостью, головной болью, нередко обмороками", - предупреждают эксперты.Постящимся рекомендуют стремиться к разнообразию рациона. Выбирать доступные в это время года овощи: капусту белокочанную, цветную и брокколи, морковь, свеклу, тыкву, лук и сельдерей. Кроме того, рынок предлагает ассортимент фруктов: яблоки, груши, гранат, хурма, мандарины, бананы и даже виноград. В постный рацион обязательно должны входить бобовые: горох, нут, чечевица, соя, фасоль. Для сохранения сил и энергии в этот период нельзя обойтись без гречки, овсянки, ячневой, пшенной и кукурузной каши. Кроме того, можно выбрать модную нынче крупу киноа.Кроме того, важно питаться рыбой в дни поста, когда разрешено. Но не передать, съедая в день не больше 350 граммов.Также организму в пост необходима клетчатка, можно добавлять отруби в супы и каши.Кроме того, эксперты рекомендуют не злоупотреблять "быстрыми" углеводами, ограничивать себя в сахаре, сладостях, макаронах и картошке, а конфеты заменить сухофруктами и медом.Читайте также на РИА Новости Крым:Разноцветный рацион: как питаться весной - советы врачаВрач назвала главные опасности для здоровья кишечникаКакие продукты помогут сохранить здоровье мышц

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, общество, религия, вкусно и полезно, крым, совет эксперта