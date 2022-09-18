https://crimea.ria.ru/20220918/kakie-produkty-pomogut-sokhranit-zdorove-myshts-1124544981.html

Какие продукты помогут сохранить здоровье мышц

Какие продукты помогут сохранить здоровье мышц - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Какие продукты помогут сохранить здоровье мышц

Организм стареет, и этого процесса не избежать, однако можно его замедлить, в частности, уберечь от быстрого разрушения мышцы. Об этом изданию ETNT рассказала... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T17:56

2022-09-18T17:56

2022-09-18T17:56

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Организм стареет, и этого процесса не избежать, однако можно его замедлить, в частности, уберечь от быстрого разрушения мышцы. Об этом изданию ETNT рассказала диетолог Триста Бест, ее цитирует "Доктор Питер".После 30 лет человек с каждым годом постепенно теряет мышечную массу, из-за чего начинает чувствовать себя более слабым. При этом тело и мужчин, и женщин будто начинает "плыть", фигура становится менее привлекательной, а лишние килограммы активнее "прилипают" к бокам.Замедлить процесс старения мышц помогут 5 пищевых правил, которые должны стать привычками, говорит Бест.И первое из них – есть достаточное количество белка. В нем содержатся аминокислоты, необходимые для поддержания мышечной массы. Кроме того, такая еда быстро насыщает и помогает чувствовать сытость дольше. Лучшие источники белка - мясо, яйца, молоко, натуральный йогурт, рыба, бобовые, орехи, тофу.Второе правило – присутствие в рационе жирных аминокислот (Омега-3), помогающих бороться с воспалительными процессами. Главный их источник – рыба. Прежде всего форель и лосось, а также тунец, скумбрия, треска, сельдь и палтус.Третье правило – обеспечение организма витамином D.Источниками витамина D диетолог называет: печень, куриные и перепелиные яйца, рыбу (тунец, скумбрия, лосось), молоко и молочную продукцию (сметана, сливки, сливочное масло) и петрушку.Четвертое правило – наличие "правильных" углеводов. Сложные углеводы, употребление которых не грозит увеличением массы тела, если есть их в меру, присутствуют в гречке, кабачке, пшенице, сельдерее и луке, а также в цельнозерновых макаронах и хлебе.Отказываться полностью от углеводов нельзя, предупреждает диетолог, поскольку такая диета чревата развитием сердечных заболеваний, а также возникновением проблем со сном и пищеварением.Наконец, пятой привычкой для сохранения здоровья мышц должно стать "правило тарелки".С возрастом аппетит может увеличиваться, а вот активность человека уменьшаться, объясняет Бест, что, само собой, вызывает накопление лишних килограммов. В этом случае главное, что нужно сделать, – начать контролировать количество съеденного.

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https://crimea.ria.ru/20220903/uchenye-nazvali-neozhidannyy-faktor-bystrogo-stareniya-1124388187.html

https://crimea.ria.ru/20220918/dietolog-nazvala-samye-poleznye-soki-i-nauchila-ikh-gotovit-1124527927.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье