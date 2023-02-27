https://crimea.ria.ru/20230227/khronika-krymskoy-vesny-27-fevralya-1127204195.html

Хроника Крымской весны: 27 февраля

Хроника Крымской весны: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Хроника Крымской весны: 27 февраля

РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T07:03

2023-02-27T07:03

2023-02-27T07:03

крымская весна

крымская весна: девять лет вместе

крым

история

общество

политика

россия

сергей аксенов

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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 27 февраля 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>- Ночью здания правительства и парламента Крыма заняли военные в форме без опознавательных знаков. Рождается бренд "вежливые люди": военные ведут себя решительно, но сдержано и корректно. Член Совета Федераций от Крыма Ольга Ковитиди вспоминала, как сетовала на беспорядок в здании парламента рядом с человеком в камуфляже. Тот вынул карандаш и написал на обоях у малого зала заседаний: "Приносим извинения за причиненный ущерб, он был произведен ввиду необходимости".Почти одновременно с главными зданиями Крыма "вежливые люди" заняли аэропорт "Симферополь".- Во взятом под контроль российскими военными парламенте проходит внеочередная сессия. Отправлен в отставку глава Совмина Анатолий Могилев. На этот пост депутатами избран Сергей Аксенов.- Перекрыты центральные улицы крымской столицы.- Объявлено о назначении референдума о статусе Крыма. Собравшиеся у крымского парламента люди встречают новость с восторгом.- В Крыму приготовились встретить анонсированный киевскими радикалами "поезд дружбы". На железнодорожном вокзале в Симферополе выставлено оцепление, на крымских станциях — усиленное патрулирование. Но радикалы повернули назад, не доехав до полуострова.- В Генконсульство России в Симферополе начали обращаться граждане Украины, которые пожелали получить статус вынужденных переселенцев или беженцев.- Глава Чеченской республики выступил с заявлением о готовности защитить права крымчан.- Остановилась работа переправы через Керченский пролив.- Объявлено о том, что в Крым вылетел и.о. президента Украины Александр Турчинов. В ответ ополченцы заявили о блокировании аэропорта и, если понадобится, посадочной полосы. Как выяснилось позже, на борту сопровождавшем президентский самолет, находилась группа спецназа. Самолет Турчинова в крымском небе так и не появился.- Бойцы самообороны задержали на одном из блокпостов машину со взрывчаткой. Мощность ее составила 400 кг в тротиловом эквиваленте.Читайте также на РИА Новости Крым:Командир ополчения раскрыл неизвестные факты "Крымской весны"Сдали с удовольствием: жесткое заявление депутата Рады о потере КрымаВ Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014

https://crimea.ria.ru/20190219/1116099334.html

https://crimea.ria.ru/20210227/Vezhlivost-goroda-beret-zelenyy-simvol-Krymskoy-vesny-1116143755.html

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, история, общество, политика, россия, сергей аксенов