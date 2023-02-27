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Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля

Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, наблюдается волнение моря, однако штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T10:10

2023-02-27T10:10

2023-02-27T10:10

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, наблюдается волнение моря, однако штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Как ходят паромы через переправуПосле запуска морского сообщения курсирующие через Керченский пролив паромы выполнили 2 310 рейсов. Перевезено более 72 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 92 435 пассажиров, 72 048 единиц автотранспорта и 8 135 железнодорожных вагона", - проинформировали в ведомстве.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Сухопутный путь в КрымВ случае остановки паромной переправы можно добраться до Крыма и в обратном направлении по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаСухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодняДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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