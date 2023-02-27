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Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля
Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, наблюдается волнение моря, однако штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T10:10
2023-02-27T10:10
керченская паромная переправа
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керченский пролив
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, наблюдается волнение моря, однако штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Как ходят паромы через переправуПосле запуска морского сообщения курсирующие через Керченский пролив паромы выполнили 2 310 рейсов. Перевезено более 72 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 92 435 пассажиров, 72 048 единиц автотранспорта и 8 135 железнодорожных вагона", - проинформировали в ведомстве.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Сухопутный путь в КрымВ случае остановки паромной переправы можно добраться до Крыма и в обратном направлении по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаСухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодняДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, новости крыма, крым, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив, минтранс россии
Керченская переправа: актуальная обстановка на 27 февраля

Минтранс: Керченская переправа 27 февраля работает штатно и без штормовых предупреждений

10:10 27.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, наблюдается волнение моря, однако штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"По проливу нет штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 февраля ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 70-120 см. Температура воздуха +10…12 градусов, воды в море +3…4", - говорится в сообщении.

Как ходят паромы через переправу

После запуска морского сообщения курсирующие через Керченский пролив паромы выполнили 2 310 рейсов. Перевезено более 72 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 92 435 пассажиров, 72 048 единиц автотранспорта и 8 135 железнодорожных вагона", - проинформировали в ведомстве.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.

Сухопутный путь в Крым

В случае остановки паромной переправы можно добраться до Крыма и в обратном направлении по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.
Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.
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Керченская паромная переправаНовости КрымаКрымТранспортКерчьКубаньКерченский проливМинтранс России
 
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