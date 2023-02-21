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В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 21.02.2023
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
Во вторники среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дождь, мокрый снег, в центральных, РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T00:01
2023-02-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Во вторники среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дождь, мокрый снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополеоблачно с прояснениями. Временами дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…2, днем +6…8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер западный ночью 20-25 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9.В Ялте и Алуште облачно, дожди. Температура воздуха ночью +2…4, днем воздух прогреется до +8…10 градусов выше нуля.В Евпатории облачно, ночью без осадков +2…4, днем прольется дождь, термометры покажут 4…6 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха составит +3…+5, днем 7…9 градусов выше нуля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в АртбухтеОползень разрушил участок федеральной трассы на КубаниПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
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погода, крымская погода, крым, новости, симферополь, севастополь, керчь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

Гидрометцентр: в Крыму во вторник пойдут дожди и мокрый снег

00:01 21.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Во вторники среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дождь, мокрый снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 15-20 м/с, днем 21 февраля и ночью 22 февраля местами порывы 25-27 м/с Температура воздуха ночью -1…+4, днем +5…10, в горах ночью и днем -2…-5. В горах сохранится гололедица.", – говорится в сообщении.
В Симферополеоблачно с прояснениями. Временами дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…2, днем +6…8 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер западный ночью 20-25 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9.
В Ялте и Алуште облачно, дожди. Температура воздуха ночью +2…4, днем воздух прогреется до +8…10 градусов выше нуля.
В Евпатории облачно, ночью без осадков +2…4, днем прольется дождь, термометры покажут 4…6 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии и Керчи облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха составит +3…+5, днем 7…9 градусов выше нуля.
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ПогодаКрымская погодаКрымНовостиСимферопольСевастопольКерчьФеодосияЕвпаторияЯлтаАлуштаСудак
 
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