https://crimea.ria.ru/20230221/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-vtornik-1127108424.html

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 21.02.2023

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

Во вторники среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дождь, мокрый снег, в центральных, РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T00:01

2023-02-21T00:01

2023-02-21T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Во вторники среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дождь, мокрый снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополеоблачно с прояснениями. Временами дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…2, днем +6…8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер западный ночью 20-25 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9.В Ялте и Алуште облачно, дожди. Температура воздуха ночью +2…4, днем воздух прогреется до +8…10 градусов выше нуля.В Евпатории облачно, ночью без осадков +2…4, днем прольется дождь, термометры покажут 4…6 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха составит +3…+5, днем 7…9 градусов выше нуля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в АртбухтеОползень разрушил участок федеральной трассы на КубаниПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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