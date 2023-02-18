https://crimea.ria.ru/20230218/vrio-gubernatora-saldo-krym--eto-naglyadnyy-primer-ekonomicheskogo-chuda-1127067423.html

Врио губернатора Сальдо: Крым – это наглядный пример экономического чуда

Врио губернатора Сальдо: Крым – это наглядный пример экономического чуда - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Врио губернатора Сальдо: Крым – это наглядный пример экономического чуда

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Крым наглядным примером созданного Россией экономического чуда. Об этом он заявил в интервью РИА... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-18T16:22

2023-02-18T16:22

2023-02-20T09:19

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ГЕНИЧЕСК, 18 фев – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Крым наглядным примером созданного Россией экономического чуда. Об этом он заявил в интервью РИА Новости Крым.Глава региона признался, что не был на полуострове восемь лет, так как ранее любая его попытка выехать могла быть расценена подконтрольными киевскому режиму властями как выезд на "какие-либо консультации".Поэтому в свой первый после длительного перерыва приезд Сальдо был поражен количеством новых кварталов, которые строятся в Симферополе.При этом Сальдо признается, что Крым для него не только экономическое, но и природное чудо. В недавний свой приезд ему удалось побывать на вершине горы Ай-Петри."Пошел сильный снег и тогда любимым местом было Ай-Петри", – вспоминает Сальдо. При этом он заверил, что "любит весь Крым".18 октября 2022 года власти Херсонщины призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей переселили вглубь Херсонской области и в другие регионы России.9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жителиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо

https://crimea.ria.ru/20230217/my-obyazatelno-vernemsya-saldo-sravnil-kherson-so-stalingradom-1127051248.html

https://crimea.ria.ru/20230216/saldo-nazval-sroki-stroitelstva-novoy-trassy-iz-kryma-na-khersonschinu-1127030618.html

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Врио губернатора Сальдо: Крым – это наглядный пример экономического чуда Врио губернатора Сальдо: Крым – это наглядный пример экономического чуда 2023-02-18T16:22 true PT1M10S

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