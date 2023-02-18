https://crimea.ria.ru/20230218/shtorm-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-pereprava-1127064245.html

Шторм в Керченском проливе: как работает переправа

Шторм в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Шторм в Керченском проливе: как работает переправа

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, паромы пока работают штатно. Об этом в субботу сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T11:56

2023-02-18T11:56

2023-02-18T11:56

крым

керчь

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, паромы пока работают штатно. Об этом в субботу сообщили в Минтрансе России.Погода в проливеОтмечается, что усиление ветра ожидается с 11 часов 18 февраля."Согласно прогнозу Росгидромета, 18 февраля ветер юго-западный 12-15 м/сек, во второй половине дня дождь, местами дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха от 7 до 9 градусов тепла, температура воды в море +3…4", - сказано в сообщении.Как работают паромыК утру 18 февраля паромы выполнили 2 148 рейсов в обе стороны."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 18 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 86 726 пассажиров, 66 927 единиц автотранспорта и 7 378 железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.Трехдневный штормВ Крыму на ближайшие трое суток объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, 18, 19 и 20 февраля ожидаются дожди, в горах со снегом, а в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра до 17-22 м/с.В связи с непогодой в МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной штормДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиСемьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

https://crimea.ria.ru/20230217/dozhdi-i-veter--prognoz-na-vykhodnye-dlya-kryma-1127051780.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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