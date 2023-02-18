https://crimea.ria.ru/20230218/fevralskie-dozhdi-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1127057345.html
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T00:01
2023-02-18T00:01
2023-02-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью тоже без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4…+6, днем +8…+10.В курортных городах переменная облачность, ночью без осадков, столбики термометров покажут +3…+5. Днем пройдут дожди.В Ялте и Алуште днем до +8…+10. В Евпатории - +7…+9. В Судаке и Феодосии +6…+8.На ближайшие трое суток на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20230217/dozhdi-i-veter--prognoz-na-vykhodnye-dlya-kryma-1127051780.html
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Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму до +10 и дождь
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +1…+6, в горах -1…-3; дневная +6…+11, в горах 0…+5", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью тоже без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4…+6, днем +8…+10.
В курортных городах переменная облачность, ночью без осадков, столбики термометров покажут +3…+5. Днем пройдут дожди.
В Ялте и Алуште днем до +8…+10. В Евпатории - +7…+9. В Судаке и Феодосии +6…+8.
На ближайшие трое суток на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.