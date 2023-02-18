Рейтинг@Mail.ru
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230218/fevralskie-dozhdi-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1127057345.html
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T00:01
2023-02-18T00:01
крым
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
севастополь
ялта
алушта
симферополь
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126763282_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4fd5ede1dc58caa0a40bd1f2cd33c6f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью тоже без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4…+6, днем +8…+10.В курортных городах переменная облачность, ночью без осадков, столбики термометров покажут +3…+5. Днем пройдут дожди.В Ялте и Алуште днем до +8…+10. В Евпатории - +7…+9. В Судаке и Феодосии +6…+8.На ближайшие трое суток на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20230217/dozhdi-i-veter--prognoz-na-vykhodnye-dlya-kryma-1127051780.html
крым
севастополь
ялта
алушта
симферополь
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126763282_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_07debfdd8fe6632c216336d5d0c514a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, севастополь, ялта, алушта, симферополь, судак, евпатория, феодосия
Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму до +10 и дождь

00:01 18.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +1…+6, в горах -1…-3; дневная +6…+11, в горах 0…+5", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью тоже без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4…+6, днем +8…+10.
В курортных городах переменная облачность, ночью без осадков, столбики термометров покажут +3…+5. Днем пройдут дожди.
В Ялте и Алуште днем до +8…+10. В Евпатории - +7…+9. В Судаке и Феодосии +6…+8.
На ближайшие трое суток на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
Дождь - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 20:44Радио "Спутник в Крыму"
Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
 
КрымКрымская погодаПогода в КрымуНовости КрымаСевастопольЯлтаАлуштаСимферопольСудакЕвпаторияФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 февраля
22:58Главные новости и заявления дня: 17 февраля
22:16Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
21:45На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов
21:27Главные новости Крыма: 17 февраля
21:06В Крыму оценили уровень безработицы
20:44Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
20:23О чем говорил Зеленский в Мюнхене
20:02Расхождений в словах Блинкена и Нуланд об ударах по Крыму нет – политолог
19:41Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
19:21"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом 1:56
19:13Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие
18:53В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 лет
18:49Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
18:32Землю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке
18:25В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
18:05В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
17:48Крымчанки заплатят штраф за дискредитацию армии России
17:29Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
Лента новостейМолния