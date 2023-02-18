https://crimea.ria.ru/20230218/fevralskie-dozhdi-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1127057345.html

Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T00:01

2023-02-18T00:01

2023-02-18T00:01

крым

крымская погода

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симферополь

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью тоже без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4…+6, днем +8…+10.В курортных городах переменная облачность, ночью без осадков, столбики термометров покажут +3…+5. Днем пройдут дожди.В Ялте и Алуште днем до +8…+10. В Евпатории - +7…+9. В Судаке и Феодосии +6…+8.На ближайшие трое суток на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20230217/dozhdi-i-veter--prognoz-na-vykhodnye-dlya-kryma-1127051780.html

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евпатория

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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