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США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев
США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев - РИА Новости Крым, 16.02.2023
США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев
США и их сателлиты намерены продолжать противостояние с Россией и готовы пожертвовать ради этого украинским народом. Такое мнение выразил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T16:14
2023-02-16T16:14
николай патрушев
россия
безопасность
сша
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. США и их сателлиты намерены продолжать противостояние с Россией и готовы пожертвовать ради этого украинским народом. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Расходный материалПо мнению главы российского Совбеза, Штаты и другие страны коллективного Запада не планируют останавливать противостояние с Россией.Мечты СШАТакже он напомнил о многочисленных соглашениях, предполагающих партнерские отношения России и коллективного Запада, который их не только не выполнил, но и не собирался исполнять изначально. "Как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России", - отметил Патрушев.В качестве примеров глава Совбеза привел обещаниях о нерасширении НАТО на восток, а также Минские соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления ПатрушеваПутин провел оперативное совещание с СовбезомО чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозы
https://crimea.ria.ru/20221005/nato-stremitsya-perenesti-voennye-deystviya-iz-ukrainy-v-rossiyu--patrushev-1124722099.html
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николай патрушев, россия, безопасность, сша, сво, украина
США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев

Патрушев: коллективный Запад не волнуют потери Украины в противостоянии с Россией

16:14 16.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. США и их сателлиты намерены продолжать противостояние с Россией и готовы пожертвовать ради этого украинским народом. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

Расходный материал

По мнению главы российского Совбеза, Штаты и другие страны коллективного Запада не планируют останавливать противостояние с Россией.
"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - заявил Патрушев в четверг на совещании по вопросам нацбезопасности.
Cолдаты французской и румынской армий, принимающие участие в учениях передового присутствия боевой группы НАТО (BGFP) на учебном полигоне Чинку в центральной части Румынии. Фото AFP
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Мечты США

Также он напомнил о многочисленных соглашениях, предполагающих партнерские отношения России и коллективного Запада, который их не только не выполнил, но и не собирался исполнять изначально.
"Как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России", - отметил Патрушев.
В качестве примеров глава Совбеза привел обещаниях о нерасширении НАТО на восток, а также Минские соглашения.
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