https://crimea.ria.ru/20230216/ssha-gotovy-zhertvovat-ukrainoy-radi-protivostoyaniya-s-rossiey--patrushev-1127021611.html

США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев

США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев - РИА Новости Крым, 16.02.2023

США готовы жертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Патрушев

США и их сателлиты намерены продолжать противостояние с Россией и готовы пожертвовать ради этого украинским народом. Такое мнение выразил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T16:14

2023-02-16T16:14

2023-02-16T16:14

николай патрушев

россия

безопасность

сша

сво

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. США и их сателлиты намерены продолжать противостояние с Россией и готовы пожертвовать ради этого украинским народом. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Расходный материалПо мнению главы российского Совбеза, Штаты и другие страны коллективного Запада не планируют останавливать противостояние с Россией.Мечты СШАТакже он напомнил о многочисленных соглашениях, предполагающих партнерские отношения России и коллективного Запада, который их не только не выполнил, но и не собирался исполнять изначально. "Как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России", - отметил Патрушев.В качестве примеров глава Совбеза привел обещаниях о нерасширении НАТО на восток, а также Минские соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления ПатрушеваПутин провел оперативное совещание с СовбезомО чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозы

https://crimea.ria.ru/20221005/nato-stremitsya-perenesti-voennye-deystviya-iz-ukrainy-v-rossiyu--patrushev-1124722099.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, россия, безопасность, сша, сво, украина