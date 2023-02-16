Рейтинг@Mail.ru
Признание Байдена по сбитым над США аэростатам - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230216/priznanie-baydena-po-sbitym-nad-ssha-aerostatam-1127034440.html
Признание Байдена по сбитым над США аэростатам
Признание Байдена по сбитым над США аэростатам - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Признание Байдена по сбитым над США аэростатам
Сбитые над США летательные аппараты не связаны с программой аэростатов-шпионов Китая или других стран мира. Такое заявление в четверг сделал Джо Байден. При... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T22:42
2023-02-16T22:50
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
китай
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122472302_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_eb9a85d82e4b2875c51a269c8f34216d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сбитые над США летательные аппараты не связаны с программой аэростатов-шпионов Китая или других стран мира. Такое заявление в четверг сделал Джо Байден. При этом президент Штатов не собирается извиняться перед главой КНР Си Цзиньпином за решение уничтожить аэростаты.При этом американский лидер заявил, что не станет извиняться за сбитые шары."Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар. Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать (с Китаем - ред.)", - сказал Байден журналистам.С начала февраля в небе над Америкой сбили четыре летательных аппарата. Специалисты нашли в обломках одного из них электронный механизм и датчики. Предполагалось, что они использовались для сбора разведывательных данных.По данным министра обороны США Ллойда Остина, аэростаты принадлежат Китаю и могли использоваться для сбора информации об американских стратегических объектах. Скандал разгорелся так быстро, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Поднебесную.В Китае потребовали вернуть обломки летательного аппарата и объяснили, что упавшее в Атлантике устройство – метеозонд, отклонившийся от маршрута.Ранее военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что сложившаяся ситуация может привести к дипломатическим и даже военным осложнениям между США и КНР.
https://crimea.ria.ru/20230214/nadavali-po-sharam-kak-ssha-i-kitay-possorilis-iz-za-aerostatov-1126978285.html
сша
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122472302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_528f0e22fd4580c8fcfc3f4285aa3d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), китай, в мире, происшествия, новости
Признание Байдена по сбитым над США аэростатам

Байден: сбитые над США летающие объекты не связаны с разведкой Китая и других стран

22:42 16.02.2023 (обновлено: 22:50 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сбитые над США летательные аппараты не связаны с программой аэростатов-шпионов Китая или других стран мира. Такое заявление в четверг сделал Джо Байден. При этом президент Штатов не собирается извиняться перед главой КНР Си Цзиньпином за решение уничтожить аэростаты.

"Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран", - цитирует Байдена РИА Новости.

При этом американский лидер заявил, что не станет извиняться за сбитые шары.
"Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар. Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать (с Китаем - ред.)", - сказал Байден журналистам.
В США военные работают со сбитым аэростатом в Атлантическом океане
14 февраля, 18:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов
С начала февраля в небе над Америкой сбили четыре летательных аппарата. Специалисты нашли в обломках одного из них электронный механизм и датчики. Предполагалось, что они использовались для сбора разведывательных данных.
По данным министра обороны США Ллойда Остина, аэростаты принадлежат Китаю и могли использоваться для сбора информации об американских стратегических объектах. Скандал разгорелся так быстро, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Поднебесную.
В Китае потребовали вернуть обломки летательного аппарата и объяснили, что упавшее в Атлантике устройство – метеозонд, отклонившийся от маршрута.
Ранее военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что сложившаяся ситуация может привести к дипломатическим и даже военным осложнениям между США и КНР.
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)КитайВ миреПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 февраля
23:27Новое землетрясение в Турции – рухнули здания
22:42Признание Байдена по сбитым над США аэростатам
21:59Главные новости и заявления дня: 16 февраля
21:42На Землю надвигается магнитная буря: кто в опасности
21:37Главные новости Крыма: 16 февраля
21:19От подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ
21:12Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
21:01Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
20:42Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей
20:23Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя
20:22Бешеная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
19:48Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области
19:24Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину 2:04
19:12Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
18:56В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
18:55Из украинского плена возвращен 101 российский военный
18:45Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ 2:01
18:12Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасаться
Лента новостейМолния