https://crimea.ria.ru/20230216/priznanie-baydena-po-sbitym-nad-ssha-aerostatam-1127034440.html

Признание Байдена по сбитым над США аэростатам

Признание Байдена по сбитым над США аэростатам - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Признание Байдена по сбитым над США аэростатам

Сбитые над США летательные аппараты не связаны с программой аэростатов-шпионов Китая или других стран мира. Такое заявление в четверг сделал Джо Байден. При... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T22:42

2023-02-16T22:42

2023-02-16T22:50

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сбитые над США летательные аппараты не связаны с программой аэростатов-шпионов Китая или других стран мира. Такое заявление в четверг сделал Джо Байден. При этом президент Штатов не собирается извиняться перед главой КНР Си Цзиньпином за решение уничтожить аэростаты.При этом американский лидер заявил, что не станет извиняться за сбитые шары."Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар. Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать (с Китаем - ред.)", - сказал Байден журналистам.С начала февраля в небе над Америкой сбили четыре летательных аппарата. Специалисты нашли в обломках одного из них электронный механизм и датчики. Предполагалось, что они использовались для сбора разведывательных данных.По данным министра обороны США Ллойда Остина, аэростаты принадлежат Китаю и могли использоваться для сбора информации об американских стратегических объектах. Скандал разгорелся так быстро, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Поднебесную.В Китае потребовали вернуть обломки летательного аппарата и объяснили, что упавшее в Атлантике устройство – метеозонд, отклонившийся от маршрута.Ранее военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что сложившаяся ситуация может привести к дипломатическим и даже военным осложнениям между США и КНР.

https://crimea.ria.ru/20230214/nadavali-po-sharam-kak-ssha-i-kitay-possorilis-iz-za-aerostatov-1126978285.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), китай, в мире, происшествия, новости