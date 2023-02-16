https://crimea.ria.ru/20230216/chislo-zabolevshikh-rastet-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127014203.html
Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки подтверждены 76 новых случаев коронавируса, один человек скончался. Днем ранее вирус выявили у 67 человек. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T11:46
2023-02-16T11:46
2023-02-16T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки подтверждены 76 новых случаев коронавируса, один человек скончался. Днем ранее вирус выявили у 67 человек.COVID-19 в КрымуВ Крыму выявлено 36 заболевших. Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 211 945 случаев болезни."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 910 человек", - указали в республиканском минздраве.За сутки выздоровели 29 человек, с начала пандемии переболели 204 574.COVID-19 в СевастополеСевастопольские медики за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса. В стационары попали 12 человек, столько же пациентов выписаны."По состоянию на утро 16 февраля в городе зарегистрировано 40 новых случаев заболевания. Умер один человек в возрасте 73 лет", - указали в пресс-службе правительства Севастополя.Уточняется, что сейчас в профильных горбольницах находятся 91 пациент, из них 86 - с подтвержденным диагнозом. В общей сложности в медучреждениях города развернуто 104 койки.Согласно данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели 98 504 человека, выздоровевших 95 514.Читайте также на РИА Новости КрымСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDКарантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма, правительство севастополя
Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе на 16 февраля выявили 76 случаев заражения COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым
. В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки подтверждены 76 новых случаев коронавируса, один человек скончался. Днем ранее
вирус выявили у 67 человек.
COVID-19 в Крыму
В Крыму выявлено 36 заболевших. Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 211 945 случаев болезни.
"За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 910 человек", - указали в республиканском минздраве.
За сутки выздоровели 29 человек, с начала пандемии переболели 204 574.
COVID-19 в Севастополе
Севастопольские медики за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса. В стационары попали 12 человек, столько же пациентов выписаны.
"По состоянию на утро 16 февраля в городе зарегистрировано 40 новых случаев заболевания. Умер один человек в возрасте 73 лет", - указали в пресс-службе правительства Севастополя.
Уточняется, что сейчас в профильных горбольницах находятся 91 пациент, из них 86 - с подтвержденным диагнозом. В общей сложности в медучреждениях города развернуто 104 койки.
Согласно данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели 98 504 человека, выздоровевших 95 514.
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