https://crimea.ria.ru/20230216/chislo-zabolevshikh-rastet-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127014203.html

Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки подтверждены 76 новых случаев коронавируса, один человек скончался. Днем ранее вирус выявили у 67 человек. РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T11:46

2023-02-16T11:46

2023-02-16T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за прошедшие сутки подтверждены 76 новых случаев коронавируса, один человек скончался. Днем ранее вирус выявили у 67 человек.COVID-19 в КрымуВ Крыму выявлено 36 заболевших. Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 211 945 случаев болезни."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 910 человек", - указали в республиканском минздраве.За сутки выздоровели 29 человек, с начала пандемии переболели 204 574.COVID-19 в СевастополеСевастопольские медики за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса. В стационары попали 12 человек, столько же пациентов выписаны."По состоянию на утро 16 февраля в городе зарегистрировано 40 новых случаев заболевания. Умер один человек в возрасте 73 лет", - указали в пресс-службе правительства Севастополя.Уточняется, что сейчас в профильных горбольницах находятся 91 пациент, из них 86 - с подтвержденным диагнозом. В общей сложности в медучреждениях города развернуто 104 койки.Согласно данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели 98 504 человека, выздоровевших 95 514.Читайте также на РИА Новости КрымСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDКарантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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