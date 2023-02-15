https://crimea.ria.ru/20230215/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126986272.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю

COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 15.02.2023

COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 65... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T10:30

2023-02-15T10:30

2023-02-15T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 65 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 909 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в республике стал 5421 человек.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 464 человека, выздоровели 95 470.Рост по COVID-19 в РоссииВ России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За неделю на территории страны зарегистрировано 78,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше предыдущей недели. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Прирост по заболеваемости ОРВИ и гриппом составил около пяти процентов. В целом за неделю в России зарегистрировано более миллиона случаев.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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