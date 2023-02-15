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COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю
COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 15.02.2023
COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 65... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T10:30
2023-02-15T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 65 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 909 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в республике стал 5421 человек.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 464 человека, выздоровели 95 470.Рост по COVID-19 в РоссииВ России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За неделю на территории страны зарегистрировано 78,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше предыдущей недели. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Прирост по заболеваемости ОРВИ и гриппом составил около пяти процентов. В целом за неделю в России зарегистрировано более миллиона случаев.
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 67 новых случая заражения COVID, умер один человек

10:30 15.02.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 65 человек.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 909 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 901 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 21человек, за весь период – 204 545", - сообщили в региональном минздраве.
Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в республике стал 5421 человек.

COVID-19 в Севастополе

В городе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.
"В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находятся 89 пациентов, из них 85 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 464 человека, выздоровели 95 470.

Рост по COVID-19 в России

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
За неделю на территории страны зарегистрировано 78,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше предыдущей недели. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".
Прирост по заболеваемости ОРВИ и гриппом составил около пяти процентов. В целом за неделю в России зарегистрировано более миллиона случаев.
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