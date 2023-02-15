https://crimea.ria.ru/20230215/skripach-virtuoz-petr-lundstrem-dlya-soldat-vsegda-igrayu-bakha-1126998471.html

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем: для солдат всегда играю Баха

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем: для солдат всегда играю Баха - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем: для солдат всегда играю Баха

Известный скрипач Петр Лундстрем дает концерты для мирных жителей и солдат в городах Херсонской области. За последний год он проехал почти по всей зоне СВО,... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T16:20

2023-02-15T16:20

2023-02-15T16:34

леонид лундстрем

петр лундстрем

культура

новые регионы россии

херсонская область

общество

россия

сво

геническ

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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым. Известный скрипач Петр Лундстрем дает концерты для мирных жителей и солдат в городах Херсонской области. За последний год он проехал почти по всей зоне СВО, побывав в десятках населенных пунктов Донбасса и не только, но на Херсонщине он вместе со своим коллективом классической камерной музыки выступает впервые. Об эмоциях, русской культуре и символизме Баха музыкант Петр Лундстрем рассказал в комментарии РИА Новости Крым."Для меня это уже 12 поездка после 24 февраля, первый раз я был в Донецке 9 апреля. С тех пор ездил, наверное, уже по всей линии фронта, но в Херсонской области я впервые. Для нас это огромное удовольствие. Нас приглашали давно и я, честно говоря, хотел попасть в Херсон, и я уверен, что мы туда обязательно и очень скоро попадем. Сейчас мы приехали целым квинтетом ансамбля и солистов творческой мастерской моего отца Леонида Лундстрема", - рассказал он.Донбасская ГолгофаПрограмма выступлений насыщенная. Несколько городов, и в каждом – концерты и общение со зрителями. Накануне для слушателей звучала музыка Баха, Моцарта и других композиторов. Сегодня в программе для жителей Геническа Шестакович, Чайковский и, опять же, Бах. Произведения Иоганна Себастьяна, признается Петр, занимают особое место в его творчестве, особенно "Чакона". Ее он всегда исполняет для военных на линии фронта."Чакона" Иоганна Себастьяна Баха, которую я играю с апреля, стала своеобразным символом. Постоянно играю ее для солдат. Она стала донбасской Голгофой. Это программное произведение Баха, посвященное восхождению на Голгофу – это крестный путь и страдания Спасителя. А после распятия неизбежно наступает воскресение, то есть победа жизни над смертью. Поэтому это в широком смысле донбасская Голгофа", - отметил Петр Лундстрем.Гастроли по линии фронтаПопасная, Мариуполь, Донбасс... За спиной у Петра Лундстрема десятки выступлений в самых разных городах тогда еще освобожденных регионов, а сегодня уже полноценных новых субъектов России. Говорит – там, за "ленточкой", есть люди, которые уже стали ему родными. И каждый раз, уезжая в Москву, сердце снова рвется сюда – к простым русским солдатам, которые каждый день сражаются за свободу и правду.Они не играют концерты по заявкам, они здесь – по зову души и сердца. Для музыкантов каждое выступление - это возможность поддержать людей, а для слушателей – получить положительные эмоции от классической музыки."Не было счастья, да несчастье помогло. С помощью несчастья мы заново узнаем свою родину. Находясь здесь, и в остальных новых регионах России, мы видим, что наша родина, можно сказать, возрождается. Возрождается после тяжелых 60 лет, когда сначала была деградация, а потом реальное умирание и почти 100% уверенность, что умирание произойдет тихо. И то, что произошло – последняя возможность спастись, возродиться и встать на ноги по-настоящему. Может, это последняя попытка остаться людьми", - добавил отец Петра, известный российский джазмен и композитор Леонид Лундстрем.Русская культура против западоцентричностиРоссийская спецоперация на Украине зацепила даже тех, кто всю жизнь сторонился политики, посвятив себя искусству. И ключевую роль в этом сыграло западоцентричное восприятие мира. Однако сейчас настало время это переломить, считает музыкант. Русское искусство не отказывается от классических произведений и не нивелируют роль выдающихся музыкантов, однако при этом чтит и сохраняет свои традиции."У нас ситуация тяжелейшая в нашей культуре, в нашем тылу и информационно-культурном фонте, мы попросту находимся в обороне. Западоцентричность выражается в том, что лидеры мнений, экспертные сообщества, научные деятели находятся на Западе. Тоже самое касается культуры. Все основные менторы находятся на Западе, и это нам с вами предстоит изжить, причем, жестко, - подчеркнул Петр. - Подлинная культура всегда патриотична".

https://crimea.ria.ru/20230215/ne-rassypatsya-vnutri-o-chem-i-zachem-poyut-na-fronte--ot-afgana-do-svo-1126982762.html

новые регионы россии

херсонская область

россия

геническ

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Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем: для солдат всегда играю Баха Известный скрипач Петр Лундстрем дает концерты для мирных жителей и солдат в городах Херсонской области. Об эмоциях, русской культуре и символизме Баха музыкант Петр Лундстрем рассказал в комментарии РИА Новости Крым. 2023-02-15T16:20 true PT2M58S

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леонид лундстрем, петр лундстрем, культура, новые регионы россии, херсонская область, общество, россия, сво, геническ