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Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО
Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО
За сутки боев на пяти направлениях боев Вооруженные силы Украины потеряли около 300 военнослужащих, пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы, три РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T15:10
2023-02-14T15:19
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. За сутки боев на пяти направлениях боев Вооруженные силы Украины потеряли около 300 военнослужащих, пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы, три склада с боеприпасами и ангар с военной техникой механизированной бригады. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российская армия поразила 93 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах, сбила самолет Миг-29, вертолет Ми-8, семь беспилотников и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.На Купянском направлении противник поражен в районах пяти населенных пунктов ЛНР и Харьковской области. За сутки были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика"."На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град", - говорится в сводке.На Донецком направлении в ходе наступательных действий армии России при поддержке авиации и артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град". Еще одна гаубица "Мста-Б" уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском фронте.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 208 вертолетов, 3 121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 377 единиц специальной военной автомобильной техники", - резюмировали в ведомстве.Читайте так же на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об ожесточенных боях под АртемовскомРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРЦеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины)
Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО

Минобороны: ВСУ потеряли около 300 солдат и склады с техникой

15:10 14.02.2023 (обновлено: 15:19 14.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. За сутки боев на пяти направлениях боев Вооруженные силы Украины потеряли около 300 военнослужащих, пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы, три склада с боеприпасами и ангар с военной техникой механизированной бригады. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, российская армия поразила 93 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах, сбила самолет Миг-29, вертолет Ми-8, семь беспилотников и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
На Купянском направлении противник поражен в районах пяти населенных пунктов ЛНР и Харьковской области. За сутки были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика".
г. Пологи Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 18:04
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"На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град", - говорится в сводке.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий армии России при поддержке авиации и артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град". Еще одна гаубица "Мста-Б" уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском фронте.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 15:55
Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 208 вертолетов, 3 121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 377 единиц специальной военной автомобильной техники", - резюмировали в ведомстве.
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