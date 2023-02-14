https://crimea.ria.ru/20230214/armiya-rossii-unichtozhila-angar-s-voennoy-tekhnikoy-vsu-1126973011.html

Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО

Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО

За сутки боев на пяти направлениях боев Вооруженные силы Украины потеряли около 300 военнослужащих, пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы, три РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T15:10

2023-02-14T15:10

2023-02-14T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. За сутки боев на пяти направлениях боев Вооруженные силы Украины потеряли около 300 военнослужащих, пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы, три склада с боеприпасами и ангар с военной техникой механизированной бригады. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российская армия поразила 93 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах, сбила самолет Миг-29, вертолет Ми-8, семь беспилотников и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.На Купянском направлении противник поражен в районах пяти населенных пунктов ЛНР и Харьковской области. За сутки были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика"."На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град", - говорится в сводке.На Донецком направлении в ходе наступательных действий армии России при поддержке авиации и артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град". Еще одна гаубица "Мста-Б" уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском фронте.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 208 вертолетов, 3 121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 377 единиц специальной военной автомобильной техники", - резюмировали в ведомстве.Читайте так же на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об ожесточенных боях под АртемовскомРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРЦеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами

https://crimea.ria.ru/20230213/vsu-obstrelyali-iz-himars-grazhdanskie-obekty-v-zaporozhskoy-oblasti-1126958379.html

https://crimea.ria.ru/20230211/armiya-rossii-lishila-vsu-skladov-s-boepripasami-na-klyuchevykh-napravleniyakh-1126922941.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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