https://crimea.ria.ru/20230213/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1126950949.html

В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Армия России за сутки уничтожила свыше 170 украинских военных на разных направлениях в зоне соприкосновения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T16:03

2023-02-13T16:03

2023-02-13T16:03

сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила свыше 170 украинских военных на разных направлениях в зоне соприкосновения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сводке.На Красно-Лиманском фронте уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30. На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" поразила скопления живой силы и военную технику в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".Вместе с тем, ранее в оборонном ведомстве Российской Федерации сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотников, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетамиРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия