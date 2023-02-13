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В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 13.02.2023
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
Армия России за сутки уничтожила свыше 170 украинских военных на разных направлениях в зоне соприкосновения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T16:03
2023-02-13T16:03
сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила свыше 170 украинских военных на разных направлениях в зоне соприкосновения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сводке.На Красно-Лиманском фронте уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30. На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" поразила скопления живой силы и военную технику в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".Вместе с тем, ранее в оборонном ведомстве Российской Федерации сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотников, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетамиРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху
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сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Минобороны: российская армия уничтожила более 170 боевиков ВСУ за сутки

16:03 13.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила свыше 170 украинских военных на разных направлениях в зоне соприкосновения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.
Кроме того, были поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сводке.
На Красно-Лиманском фронте уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30. На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" поразила скопления живой силы и военную технику в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Вместе с тем, ранее в оборонном ведомстве Российской Федерации сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотников, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФРоссия
 
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