Рейтинг@Mail.ru
Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230213/mishen-dlya-belgiyskikh-morskikh-dronov-eks-deputat-otsenil-riski-dlya-kryma-1126955077.html
Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма
Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма
Мишенью для диверсионных атак на Крым с помощью морских беспилотников могут стать объекты Черноморского флота, база в Севастополе и опоры Крымского моста. Такое РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T18:20
2023-02-13T19:26
радио "спутник в крыму"
безопасность
цифровая безопасность
безопасность республики крым и севастополя
украина
сво
нато
мнения
владимир олейник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126953715_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_a58b333f633d32cdc578673e9005428e.jpg
Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник
Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Мишенью для диверсионных атак на Крым с помощью морских беспилотников могут стать объекты Черноморского флота, база в Севастополе и опоры Крымского моста. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник.Серьезная угрозаРанее ряд СМИ сообщили об участии Бельгии в подготовке морской атаки на Крым. Министр обороны страны Людивин Дедондер заявила, что бельгийские военные готовят украинских боевиков управлять этими аппаратами, которые уже переданы Киеву. Украинские морские диверсанты прибыли в страну для прохождения обучающих курсов в рамках миссии EUMAM (натовская программа обучения украинских военных).По его словам, нарушение работы Крымского моста было бы очень выгодно Киеву, поскольку это осложнит логистику доставки военных грузов, продовольствия и горюче-смазочных материалов в Крым и Херсонскую область."Думаю, такие диверсии готовятся в рамках крупномасштабного наступления на Мелитополь в сторону Крыма, о чем в Киеве постоянно говорят. Поэтому они требуют дальнобойные ракеты, авиацию. Нужно к этому относиться серьезно", - добавил политик.Чем может ответить РоссияОлейник выразил уверенность, что за этими действиями Бельгии стоят США, которые сами определяют участие каждого члена НАТО в конфликте на территории Украины против России. По мнению экс-депутата ВРУ, альянс старается постепенно повышать градус эскалации, чтобы резкими действиями не спровоцировать Россию на жесткий ответ. По его мнению, Москве в этой ситуации следует предпринять решительные действия, и у нее есть много возможностей это сделать. Так, считает политик, весьма эффективным было бы повреждение подводных оптоволоконных кабелей в Атлантическом океане, обеспечивающих интернет-связь между США и Европой."Сегодня мы перешли на уровень международного терроризма: взорваны трубопроводы "Северных потоков", все понимают, что это сделали американцы и натовцы. А разве кабели, которые обеспечивают передачу цифровой информации между США и Европой, думаете, не важны для Америки? Да там будет коллапс! Потому что все банковские расчеты, биржи держатся на этой информации", – пояснил Олейник.Руководители киевского режима неоднократно угрожали нанести удары по объектам в Крыму, требуя от Запада поставок соответствующих видов вооружений. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.Ранее директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ смогут защитить Крым от этой угрозы. По его словам, береговые и морские соединения готовы к отражению этой атаки, но важно повысить их эффективность. Аналитик также отметил, что подводные дроны – это не новая угроза для российских военных.По словам спикера госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Читайте также на РИА Новости Крым:Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаВ Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостровКиев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ
https://crimea.ria.ru/20221213/v-sovfede-otsenili-zaschischennost-kryma-ot-atak-s-ukrainy-1125826075.html
https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126953715_162:0:1602:1080_1920x0_80_0_0_b003b1625b07e681220818695d845b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, цифровая безопасность, безопасность республики крым и севастополя, украина, сво, нато, мнения, владимир олейник
Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма

Экс-депутат Рады Олейник: ВСУ могут атаковать Крымский мост морскими дронами из Бельгии

18:20 13.02.2023 (обновлено: 19:26 13.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМоре
Море - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Мишенью для диверсионных атак на Крым с помощью морских беспилотников могут стать объекты Черноморского флота, база в Севастополе и опоры Крымского моста. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник.
Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник
18:20

Серьезная угроза

Ранее ряд СМИ сообщили об участии Бельгии в подготовке морской атаки на Крым. Министр обороны страны Людивин Дедондер заявила, что бельгийские военные готовят украинских боевиков управлять этими аппаратами, которые уже переданы Киеву. Украинские морские диверсанты прибыли в страну для прохождения обучающих курсов в рамках миссии EUMAM (натовская программа обучения украинских военных).
"К этой информации надо относиться очень серьезно, необходимо проявлять бдительность, предпринять соответствующие контрмеры <…>. Скорее всего, целями будут, прежде всего, (Черноморский) флот и база в Севастополе. Также я не исключаю и попытку повторить то, что произошло на Крымском мосту (теракт 8 октября 2022 года – ред.). Они с сухопутной части его повредили, не исключено, что будет попытка морскими средствами нанести урон", – сказал Олейник.
По его словам, нарушение работы Крымского моста было бы очень выгодно Киеву, поскольку это осложнит логистику доставки военных грузов, продовольствия и горюче-смазочных материалов в Крым и Херсонскую область.
"Думаю, такие диверсии готовятся в рамках крупномасштабного наступления на Мелитополь в сторону Крыма, о чем в Киеве постоянно говорят. Поэтому они требуют дальнобойные ракеты, авиацию. Нужно к этому относиться серьезно", - добавил политик.
Корабль с российским флагом в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 08:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины

Чем может ответить Россия

Олейник выразил уверенность, что за этими действиями Бельгии стоят США, которые сами определяют участие каждого члена НАТО в конфликте на территории Украины против России. По мнению экс-депутата ВРУ, альянс старается постепенно повышать градус эскалации, чтобы резкими действиями не спровоцировать Россию на жесткий ответ. По его мнению, Москве в этой ситуации следует предпринять решительные действия, и у нее есть много возможностей это сделать. Так, считает политик, весьма эффективным было бы повреждение подводных оптоволоконных кабелей в Атлантическом океане, обеспечивающих интернет-связь между США и Европой.
"Сегодня мы перешли на уровень международного терроризма: взорваны трубопроводы "Северных потоков", все понимают, что это сделали американцы и натовцы. А разве кабели, которые обеспечивают передачу цифровой информации между США и Европой, думаете, не важны для Америки? Да там будет коллапс! Потому что все банковские расчеты, биржи держатся на этой информации", – пояснил Олейник.
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 14:21
Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников
Руководители киевского режима неоднократно угрожали нанести удары по объектам в Крыму, требуя от Запада поставок соответствующих видов вооружений. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.
Ранее директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ смогут защитить Крым от этой угрозы. По его словам, береговые и морские соединения готовы к отражению этой атаки, но важно повысить их эффективность. Аналитик также отметил, что подводные дроны – это не новая угроза для российских военных.
По словам спикера госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
В Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостров
Киев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ
 
Радио "Спутник в Крыму"БезопасностьЦифровая безопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяУкраинаСВОНАТОМненияВладимир Олейник
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
19:35Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
18:57Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
18:36Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье
18:20Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма
18:04ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
17:47Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
17:19Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
17:02Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
16:54Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди
16:49Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
16:21В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей
16:13Крымчанина обвиняют в поджоге пшеницы на 40 миллионов
16:03В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:31Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
14:44Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
14:41Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
14:16База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
14:02ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области
13:27Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человек
Лента новостейМолния