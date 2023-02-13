https://crimea.ria.ru/20230213/mishen-dlya-belgiyskikh-morskikh-dronov-eks-deputat-otsenil-riski-dlya-kryma-1126955077.html

Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма

Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма

Мишенью для диверсионных атак на Крым с помощью морских беспилотников могут стать объекты Черноморского флота, база в Севастополе и опоры Крымского моста. Такое РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T18:20

2023-02-13T18:20

2023-02-13T19:26

радио "спутник в крыму"

безопасность

цифровая безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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владимир олейник

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Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Мишенью для диверсионных атак на Крым с помощью морских беспилотников могут стать объекты Черноморского флота, база в Севастополе и опоры Крымского моста. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник.Серьезная угрозаРанее ряд СМИ сообщили об участии Бельгии в подготовке морской атаки на Крым. Министр обороны страны Людивин Дедондер заявила, что бельгийские военные готовят украинских боевиков управлять этими аппаратами, которые уже переданы Киеву. Украинские морские диверсанты прибыли в страну для прохождения обучающих курсов в рамках миссии EUMAM (натовская программа обучения украинских военных).По его словам, нарушение работы Крымского моста было бы очень выгодно Киеву, поскольку это осложнит логистику доставки военных грузов, продовольствия и горюче-смазочных материалов в Крым и Херсонскую область."Думаю, такие диверсии готовятся в рамках крупномасштабного наступления на Мелитополь в сторону Крыма, о чем в Киеве постоянно говорят. Поэтому они требуют дальнобойные ракеты, авиацию. Нужно к этому относиться серьезно", - добавил политик.Чем может ответить РоссияОлейник выразил уверенность, что за этими действиями Бельгии стоят США, которые сами определяют участие каждого члена НАТО в конфликте на территории Украины против России. По мнению экс-депутата ВРУ, альянс старается постепенно повышать градус эскалации, чтобы резкими действиями не спровоцировать Россию на жесткий ответ. По его мнению, Москве в этой ситуации следует предпринять решительные действия, и у нее есть много возможностей это сделать. Так, считает политик, весьма эффективным было бы повреждение подводных оптоволоконных кабелей в Атлантическом океане, обеспечивающих интернет-связь между США и Европой."Сегодня мы перешли на уровень международного терроризма: взорваны трубопроводы "Северных потоков", все понимают, что это сделали американцы и натовцы. А разве кабели, которые обеспечивают передачу цифровой информации между США и Европой, думаете, не важны для Америки? Да там будет коллапс! Потому что все банковские расчеты, биржи держатся на этой информации", – пояснил Олейник.Руководители киевского режима неоднократно угрожали нанести удары по объектам в Крыму, требуя от Запада поставок соответствующих видов вооружений. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.Ранее директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ смогут защитить Крым от этой угрозы. По его словам, береговые и морские соединения готовы к отражению этой атаки, но важно повысить их эффективность. Аналитик также отметил, что подводные дроны – это не новая угроза для российских военных.По словам спикера госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Читайте также на РИА Новости Крым:Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаВ Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостровКиев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ

https://crimea.ria.ru/20221213/v-sovfede-otsenili-zaschischennost-kryma-ot-atak-s-ukrainy-1125826075.html

https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html

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безопасность, цифровая безопасность, безопасность республики крым и севастополя, украина, сво, нато, мнения, владимир олейник