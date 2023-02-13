https://crimea.ria.ru/20230213/glavnye-novosti-kryma-13-fevralya-1126962598.html

Главные новости Крыма: 13 февраля

Главные новости Крыма: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Главные новости Крыма: 13 февраля

Как будут распределять землю участникам спецоперации в Крыму. В Севастополе оценили перспективы строительства базы Черноморского флота в Мариуполе. Снегопады и... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T21:15

2023-02-13T21:15

2023-02-13T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Как будут распределять землю участникам спецоперации в Крыму. В Севастополе оценили перспективы строительства базы Черноморского флота в Мариуполе. Снегопады и метели возвращаются на полуостров. Аксенов ответил, чем закончится присвоение Украиной достижений русского искусства. Почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма. Что даст Крыму возведение крупнейшего в регионе лечебно-рекреационного комплекса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуСнегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений. При нахождении на улице важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.Украинизация русской живописиПричисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому повороту событий", а за высказывания о любви к России подверглись бы гонениям, как на современной Украине, так и на Западе, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Ранее на сайте одного из крупнейших художественных музеев мира, расположенного в Нью-Йорке, изменили подписи к картинам Ивана Айвазовского и Ильи Репина. В графе "национальность" у обоих художников обозначено – "украинец".Почему Запад не будет помогать Киеву в захвате КрымаВ США, Европе и на Украине постоянно твердят о необходимости отобрать у России Крым. Вот только ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Киеве не знают, как, даже при текущих раздутых возможностях украинской армии, захватить полуостров военным путем. Вариант военного вторжения в Крым не рассматривают даже самые неистовые русофобы на Западе – слишком уж болезненные уроки история преподала европейцам, пытавшимся силой захватить российский Крым.Основные стратегии "захвата" Крыма и причины их безуспешности проанализировал собственный корреспондент РИА Новости Крым Алексей Гончаров.База Черноморского флота в Мариуполе12 февраля мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в городе на Азовском судоремонтном заводе, где хорошо сохранились станки, админздания и пирсы, может появиться новая база Черноморского флота. По мнению председателя Севастопольского Морского собрания, капитана 1 ранга в отставке Владимира Пискайкина, Мариуполь, как часть России, будет обустроен и как гражданский, и как торговый, и как военно-морской порт, а значит, Черноморской флот однозначно будет рассматривать возможность организовать там свою базу и учебные военно-морские заведения для подготовки в том числе кадровых офицеров.По его мнению, в Мариуполе может быть основан филиал Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова (Севастополь), либо Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также кадетский корпус.Земля участникам СВО в КрымуЗемельные участки крымчанам, участвующим в спецоперации, будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко."По данным территориям ведется работа, направленная на формирование и кадастрирование земельных участков. В дальнейшем, когда соответствующие мероприятия, включая проведение коммуникаций, будут завершены, начнется распределение земельных участков среди участников СВО", - проинформировал Заиченко.Новая ЕвпаторияКрупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс возводится в районе Мойнакского озера в Евпатории на западном побережье полуострова. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.Курортный комплекс получил название "Новая Евпатория", какой она будет и что даст Крыму город в городе на западном побережье – в материале собственного корреспондента РИА Новости Крым Элеоноры Павловской.

https://crimea.ria.ru/20230213/uchenyy-nazval-samyy-deystvennyy-sposob-protivostoyat-zemletryaseniyam-1126896382.html

https://crimea.ria.ru/20230213/zaraznaya-bolezn-v-krymu-otsenili-ukrainizatsiyu-ayvazovskogo-i-repina-1126948767.html

https://crimea.ria.ru/20230213/krymskaya-morkovka-dlya-ukraintsev-zachem-kiev-obeschaet-vernut-poluostrov-1126947941.html

https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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