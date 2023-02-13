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Главные новости Крыма: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Главные новости Крыма: 13 февраля
Главные новости Крыма: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Главные новости Крыма: 13 февраля
Как будут распределять землю участникам спецоперации в Крыму. В Севастополе оценили перспективы строительства базы Черноморского флота в Мариуполе. Снегопады и... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T21:15
2023-02-13T21:15
главное за день
новости крыма
крым
евпатория
курортный комплекс "новая евпатория"
земля в крыму для участников сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Как будут распределять землю участникам спецоперации в Крыму. В Севастополе оценили перспективы строительства базы Черноморского флота в Мариуполе. Снегопады и метели возвращаются на полуостров. Аксенов ответил, чем закончится присвоение Украиной достижений русского искусства. Почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма. Что даст Крыму возведение крупнейшего в регионе лечебно-рекреационного комплекса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуСнегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений. При нахождении на улице важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.Украинизация русской живописиПричисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому повороту событий", а за высказывания о любви к России подверглись бы гонениям, как на современной Украине, так и на Западе, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Ранее на сайте одного из крупнейших художественных музеев мира, расположенного в Нью-Йорке, изменили подписи к картинам Ивана Айвазовского и Ильи Репина. В графе "национальность" у обоих художников обозначено – "украинец".Почему Запад не будет помогать Киеву в захвате КрымаВ США, Европе и на Украине постоянно твердят о необходимости отобрать у России Крым. Вот только ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Киеве не знают, как, даже при текущих раздутых возможностях украинской армии, захватить полуостров военным путем. Вариант военного вторжения в Крым не рассматривают даже самые неистовые русофобы на Западе – слишком уж болезненные уроки история преподала европейцам, пытавшимся силой захватить российский Крым.Основные стратегии "захвата" Крыма и причины их безуспешности проанализировал собственный корреспондент РИА Новости Крым Алексей Гончаров.База Черноморского флота в Мариуполе12 февраля мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в городе на Азовском судоремонтном заводе, где хорошо сохранились станки, админздания и пирсы, может появиться новая база Черноморского флота. По мнению председателя Севастопольского Морского собрания, капитана 1 ранга в отставке Владимира Пискайкина, Мариуполь, как часть России, будет обустроен и как гражданский, и как торговый, и как военно-морской порт, а значит, Черноморской флот однозначно будет рассматривать возможность организовать там свою базу и учебные военно-морские заведения для подготовки в том числе кадровых офицеров.По его мнению, в Мариуполе может быть основан филиал Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова (Севастополь), либо Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также кадетский корпус.Земля участникам СВО в КрымуЗемельные участки крымчанам, участвующим в спецоперации, будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко."По данным территориям ведется работа, направленная на формирование и кадастрирование земельных участков. В дальнейшем, когда соответствующие мероприятия, включая проведение коммуникаций, будут завершены, начнется распределение земельных участков среди участников СВО", - проинформировал Заиченко.Новая ЕвпаторияКрупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс возводится в районе Мойнакского озера в Евпатории на западном побережье полуострова. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.Курортный комплекс получил название "Новая Евпатория", какой она будет и что даст Крыму город в городе на западном побережье – в материале собственного корреспондента РИА Новости Крым Элеоноры Павловской.
https://crimea.ria.ru/20230213/uchenyy-nazval-samyy-deystvennyy-sposob-protivostoyat-zemletryaseniyam-1126896382.html
https://crimea.ria.ru/20230213/zaraznaya-bolezn-v-krymu-otsenili-ukrainizatsiyu-ayvazovskogo-i-repina-1126948767.html
https://crimea.ria.ru/20230213/krymskaya-morkovka-dlya-ukraintsev-zachem-kiev-obeschaet-vernut-poluostrov-1126947941.html
https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html
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главное за день, новости крыма, крым, евпатория, курортный комплекс "новая евпатория", земля в крыму для участников сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, культура, штормовое предупреждение
Главные новости Крыма: 13 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 13 февраля

21:15 13.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Как будут распределять землю участникам спецоперации в Крыму. В Севастополе оценили перспективы строительства базы Черноморского флота в Мариуполе. Снегопады и метели возвращаются на полуостров. Аксенов ответил, чем закончится присвоение Украиной достижений русского искусства. Почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма. Что даст Крыму возведение крупнейшего в регионе лечебно-рекреационного комплекса.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Непогода в Крыму

Снегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений. При нахождении на улице важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.
Шторм в Евпатории - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
07:59Радио "Спутник в Крыму"
Ученый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям

Украинизация русской живописи

Причисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому повороту событий", а за высказывания о любви к России подверглись бы гонениям, как на современной Украине, так и на Западе, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Ранее на сайте одного из крупнейших художественных музеев мира, расположенного в Нью-Йорке, изменили подписи к картинам Ивана Айвазовского и Ильи Репина. В графе "национальность" у обоих художников обозначено – "украинец".
"Киевским недоумкам все божья роса. Так же, как и их западным покровителям. Если своего ничего нет, значит, надо украсть чужое. Но, как говорят в народе, "украденное ребром выпрет". Так и будет", - написал он в своем Telegram-канале.
Национальная картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
14:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

Почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма

В США, Европе и на Украине постоянно твердят о необходимости отобрать у России Крым. Вот только ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Киеве не знают, как, даже при текущих раздутых возможностях украинской армии, захватить полуостров военным путем. Вариант военного вторжения в Крым не рассматривают даже самые неистовые русофобы на Западе – слишком уж болезненные уроки история преподала европейцам, пытавшимся силой захватить российский Крым.
Основные стратегии "захвата" Крыма и причины их безуспешности проанализировал собственный корреспондент РИА Новости Крым Алексей Гончаров.

База Черноморского флота в Мариуполе

12 февраля мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в городе на Азовском судоремонтном заводе, где хорошо сохранились станки, админздания и пирсы, может появиться новая база Черноморского флота. По мнению председателя Севастопольского Морского собрания, капитана 1 ранга в отставке Владимира Пискайкина, Мариуполь, как часть России, будет обустроен и как гражданский, и как торговый, и как военно-морской порт, а значит, Черноморской флот однозначно будет рассматривать возможность организовать там свою базу и учебные военно-морские заведения для подготовки в том числе кадровых офицеров.
По его мнению, в Мариуполе может быть основан филиал Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова (Севастополь), либо Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также кадетский корпус.
Солдаты ВСУ
18:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров

Земля участникам СВО в Крыму

Земельные участки крымчанам, участвующим в спецоперации, будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
"По данным территориям ведется работа, направленная на формирование и кадастрирование земельных участков. В дальнейшем, когда соответствующие мероприятия, включая проведение коммуникаций, будут завершены, начнется распределение земельных участков среди участников СВО", - проинформировал Заиченко.

Новая Евпатория

Крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс возводится в районе Мойнакского озера в Евпатории на западном побережье полуострова. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.
Курортный комплекс получил название "Новая Евпатория", какой она будет и что даст Крыму город в городе на западном побережье – в материале собственного корреспондента РИА Новости Крым Элеоноры Павловской.
Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
19:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
 
Главное за деньНовости КрымаКрымЕвпаторияКурортный комплекс "Новая Евпатория"Земля в Крыму для участников СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновКультураШтормовое предупреждение
 
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20:25В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом
20:19В Румынии произошло сильное землетрясение
19:48Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
19:35Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
18:57Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
18:36Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье
18:20Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма
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17:47Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
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