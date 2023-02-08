https://crimea.ria.ru/20230208/tsifrovaya-bezopasnost-ekspert-nazval-samye-nenadezhnye-paroli-1126835039.html

Цифровая безопасность: эксперт назвал самые ненадежные пароли

Цифровая безопасность: эксперт назвал самые ненадежные пароли - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Цифровая безопасность: эксперт назвал самые ненадежные пароли

Легче всего злоумышленники взламывают аккаунты, "запароленые" цифровыми и буквенными наборами, основанными на датах рождения, телефонных номерах, фамилиях и... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-08T08:45

2023-02-08T08:45

2023-02-07T21:03

общество

совет эксперта

защита персональных данных

денис кувиков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Легче всего злоумышленники взламывают аккаунты, "запароленые" цифровыми и буквенными наборами, основанными на датах рождения, телефонных номерах, фамилиях и именах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Дениса Кувикова.Спастись от взломаПо словам специалиста, именно такие пароли чаще всего создают пользователи Рунета. Зная об этом, хакеры легко подбирают комбинации, используя специальные программы. Такие же программы помогают легко подобрать пароль, состоящий из одних только букв или цифр.В этой связи Кувиков советует использовать произвольные сочетания букв и чисел без привязки к персональным данным. Кроме того, он настаивает на необходимости менять пароли, установленные по умолчанию, и не устанавливать единый пароль для разных сервисов, поскольку злоумышленники, получив пароль от одного из них, обязательно попробуют применить его и к другим.Персональные данныеОпределить ваши имя, фамилию и отчество, номер телефона и другие персональные данные мошенники могут разными способами. Например, в случае утечек банковских баз данных. Поэтому полностью защитить свою информацию невозможно. Однако специалисты предлагают минимизировать риски.В частности, эксперты не советуют передавать сканкопии личных документов по электронной почте, называть свои персональные данные по телефону, переходить по подозрительным ссылкам и устанавливать на свои устройства непроверенные приложения. Во второй вторник февраля в мире традиционно отмечают Международный день безопасного интернета. В России День безопасного интернета впервые провели в 2007 году для повышения осведомленности граждан о защите данных в Сети.Читайте также на РИА Новости Крым:Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователейЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppИнженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, защита персональных данных, денис кувиков, безопасность