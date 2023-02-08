https://crimea.ria.ru/20230208/natsionalnye-proekty-kak-menyaetsya-zhizn-krymchan-1126809521.html

Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?

Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан? - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?

РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T11:00

2023-02-08T11:00

2023-02-08T11:13

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?".В Крыму продолжается реализация 12 национальных и 46 региональных проектов. Основные из них относятся к сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, экологии и цифровой экономики. В текущем году на их реализацию уже выделено почти 17 млрд рублей.Участники:— начальник Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Крыма Дарья ПОПОВА;— министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – главный государственный инспектор Республики Крым Ольга СЛАВГОРОДСКАЯ;— первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга РАСТРИГИНА;— начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Мушек ВАРДАНЯН.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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