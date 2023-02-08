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Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан? - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?
Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан? - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?
РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T11:00
2023-02-08T11:13
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?".В Крыму продолжается реализация 12 национальных и 46 региональных проектов. Основные из них относятся к сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, экологии и цифровой экономики. В текущем году на их реализацию уже выделено почти 17 млрд рублей.Участники:— начальник Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Крыма Дарья ПОПОВА;— министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – главный государственный инспектор Республики Крым Ольга СЛАВГОРОДСКАЯ;— первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга РАСТРИГИНА;— начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Мушек ВАРДАНЯН.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр

Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?

11:00 08.02.2023 (обновлено: 11:13 08.02.2023)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтроительство транспортной развязки
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 февраля - 11.00. Пресс-конференция "Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?".
В Крыму продолжается реализация 12 национальных и 46 региональных проектов. Основные из них относятся к сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, экологии и цифровой экономики. В текущем году на их реализацию уже выделено почти 17 млрд рублей.

Насколько освоены средства, выделенные в прошлом году? Что мешает использованию денег в полном объеме? Какое место во всероссийском рейтинге реализации проектов занимает республика? О каких результатах прошлого года уже можно говорить? Какие проекты ждут воплощения в текущем году?

Участники:
— начальник Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Крыма Дарья ПОПОВА;
— министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – главный государственный инспектор Республики Крым Ольга СЛАВГОРОДСКАЯ;
— первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга РАСТРИГИНА;
— начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Мушек ВАРДАНЯН.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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