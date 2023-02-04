https://crimea.ria.ru/20230204/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-4-fevralya-1126787389.html

Главные новости и заявления дня: 4 февраля

Главные новости и заявления дня: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Главные новости и заявления дня: 4 февраля

Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T21:34

2023-02-04T21:34

2023-02-04T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки обстреляны приграничные районы. Украина разорвала очередное соглашение о сотрудничестве с РФ. Успешное наступление армии России в Донбассе. Одесса в темноте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вернулись из пленаМинобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории еще 63 российских военнослужащих. Этого удалось достичь в результате сложного переговорного процесса.Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Удар за ударВ случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам ответ Москвы будет жестким, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия", - заявил Медведев в ответ на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной атаки на Крым.Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.Обстрелы Белгородской областиВ субботу утром ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Борисовке Белгородской области, а днем под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе. В обоих случаях пострадавших нет.В результате первого обстрела возник пожар, ликвидация которого заняла несколько часов. При второй атаке осколками снарядов оказалось сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.Ни на Земле, ни в космосеУкраинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях."Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.Наступление в ДонбассеВооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.Продолжается наступление российской армии и на Красно-Лиманском направлении. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и техника.Одесса без светаОдесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, сообщили в компании "Укрэнерго". В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными"."Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.

https://crimea.ria.ru/20230204/fortifikatsiya-v-krymu-i-tragediya-v-sevastopole-top-novostey-nedeli-1126778852.html

https://crimea.ria.ru/20230204/vo-frantsii-nashli-obyasnenie-postavkam-oruzhiya-kievu-1126785358.html

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