Рейтинг@Mail.ru
Главные новости и заявления дня: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230204/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-4-fevralya-1126787389.html
Главные новости и заявления дня: 4 февраля
Главные новости и заявления дня: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Главные новости и заявления дня: 4 февраля
Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T21:34
2023-02-04T21:34
главное за день
новости
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
дмитрий медведев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_0:38:3166:1818_1920x0_80_0_0_b04c3489026123d05e63407c34ae3a02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки обстреляны приграничные районы. Украина разорвала очередное соглашение о сотрудничестве с РФ. Успешное наступление армии России в Донбассе. Одесса в темноте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вернулись из пленаМинобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории еще 63 российских военнослужащих. Этого удалось достичь в результате сложного переговорного процесса.Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Удар за ударВ случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам ответ Москвы будет жестким, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия", - заявил Медведев в ответ на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной атаки на Крым.Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.Обстрелы Белгородской областиВ субботу утром ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Борисовке Белгородской области, а днем под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе. В обоих случаях пострадавших нет.В результате первого обстрела возник пожар, ликвидация которого заняла несколько часов. При второй атаке осколками снарядов оказалось сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.Ни на Земле, ни в космосеУкраинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях."Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.Наступление в ДонбассеВооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.Продолжается наступление российской армии и на Красно-Лиманском направлении. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и техника.Одесса без светаОдесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, сообщили в компании "Укрэнерго". В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными"."Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.
https://crimea.ria.ru/20230204/fortifikatsiya-v-krymu-i-tragediya-v-sevastopole-top-novostey-nedeli-1126778852.html
https://crimea.ria.ru/20230204/vo-frantsii-nashli-obyasnenie-postavkam-oruzhiya-kievu-1126785358.html
https://crimea.ria.ru/20230204/glavnye-novosti-kryma-4-fevralya-1126786409.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_40317ab6d53813fc7593785ebbc27d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, дмитрий медведев, украина, миа "россия сегодня"
Главные новости и заявления дня: 4 февраля

Главные события и заявления 4 февраля

21:34 04.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки обстреляны приграничные районы. Украина разорвала очередное соглашение о сотрудничестве с РФ. Успешное наступление армии России в Донбассе. Одесса в темноте.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Вернулись из плена

Минобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории еще 63 российских военнослужащих. Этого удалось достичь в результате сложного переговорного процесса.
"В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщили в российском ведомстве.
Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
18:11
Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели

Удар за удар

В случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам ответ Москвы будет жестким, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия", - заявил Медведев в ответ на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной атаки на Крым.
Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.

Обстрелы Белгородской области

В субботу утром ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Борисовке Белгородской области, а днем под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе. В обоих случаях пострадавших нет.
В результате первого обстрела возник пожар, ликвидация которого заняла несколько часов. При второй атаке осколками снарядов оказалось сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.
Флаг Франции
17:30
Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву

Ни на Земле, ни в космосе

Украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Наступление в Донбассе

Вооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
Продолжается наступление российской армии и на Красно-Лиманском направлении. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и техника.
Пожарный
20:23
Главные новости Крыма: 4 февраля

Одесса без света

Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, сообщили в компании "Укрэнерго". В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными".
"Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.
 
Главное за деньНовостиСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотМинистерство обороны РФОбстрелы Белгородской областиДмитрий МедведевУкраинаМИА "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Главные новости и заявления дня: 4 февраля
21:03Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД
20:23Главные новости Крыма: 4 февраля
19:56Снежный шторм надвигается на Крым
19:23В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты
18:45Россию "отменить" нельзя – писатель Рой
18:11Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
17:47И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
17:30Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
16:59Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
16:34Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
16:16Под Симферополем горит склад
15:58Это странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей
15:42Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
15:18Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
14:39Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
14:08Одесса осталась без света
13:42Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа
13:20ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
12:34Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм 16:1916:19
Лента новостейМолния