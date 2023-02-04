https://crimea.ria.ru/20230204/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-4-fevralya-1126787389.html
Главные новости и заявления дня: 4 февраля
Главные новости и заявления дня: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Главные новости и заявления дня: 4 февраля
Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T21:34
2023-02-04T21:34
2023-02-04T21:34
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сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки обстреляны приграничные районы. Украина разорвала очередное соглашение о сотрудничестве с РФ. Успешное наступление армии России в Донбассе. Одесса в темноте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вернулись из пленаМинобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории еще 63 российских военнослужащих. Этого удалось достичь в результате сложного переговорного процесса.Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Удар за ударВ случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам ответ Москвы будет жестким, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия", - заявил Медведев в ответ на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной атаки на Крым.Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.Обстрелы Белгородской областиВ субботу утром ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Борисовке Белгородской области, а днем под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе. В обоих случаях пострадавших нет.В результате первого обстрела возник пожар, ликвидация которого заняла несколько часов. При второй атаке осколками снарядов оказалось сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.Ни на Земле, ни в космосеУкраинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях."Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.Наступление в ДонбассеВооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.Продолжается наступление российской армии и на Красно-Лиманском направлении. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и техника.Одесса без светаОдесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, сообщили в компании "Укрэнерго". В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными"."Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.
https://crimea.ria.ru/20230204/fortifikatsiya-v-krymu-i-tragediya-v-sevastopole-top-novostey-nedeli-1126778852.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, дмитрий медведев, украина, миа "россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Возвращение из украинского плена 63 российских военных. Реакция России в случае ударов ВСУ по Крыму. Новая атака на Белгородскую область – дважды за сутки обстреляны приграничные районы. Украина разорвала очередное соглашение о сотрудничестве с РФ. Успешное наступление армии России в Донбассе. Одесса в темноте.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вернулись из плена
Минобороны сообщило о возвращении
с подконтрольной Киеву территории еще 63 российских военнослужащих. Этого удалось достичь в результате сложного переговорного процесса.
"В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщили в российском ведомстве.
Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Удар за удар
В случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам ответ Москвы будет жестким, заявил
зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия", - заявил Медведев в ответ на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной атаки на Крым.
Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.
Обстрелы Белгородской области
В субботу утром ВСУ обстреляли промышленное предприятие
в Борисовке Белгородской области, а днем под удар попало село Красное в Шебекинском городском округе. В обоих случаях пострадавших нет.
В результате первого обстрела возник пожар, ликвидация которого заняла несколько часов. При второй атаке
осколками снарядов оказалось сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи.
Ни на Земле, ни в космосе
Украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сообщил
представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
Наступление в Донбассе
Вооруженные силы России на Купянском направлении выбили противника
с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
Продолжается наступление российской армии и на Красно-Лиманском направлении. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и техника.
Одесса без света
Одесса оказалась полностью обесточена
из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, сообщили в компании "Укрэнерго". В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными".
"Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.