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Одесса осталась без света - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Одесса осталась без света
Одесса осталась без света - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Одесса осталась без света
Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T14:08
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украина
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энергетика украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными"."Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий". В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины - МинобороныУдары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущербРакетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах
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украина, одесса, сво, энергетика украины, происшествия
Одесса осталась без света

Укрэнерго: Одесса и пригород оказалась полностью обесточены из-за аварии на подстанции

14:08 04.02.2023
 
© OLEKSANDR GIMANOVРабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
Рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
"В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, из-за которой питается Одесса, вышел из строя автотрансформатор. Поэтому в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе – аварийные отключения", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными".
"Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий". В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.
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УкраинаОдессаСВОЭнергетика УкраиныПроисшествия
 
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