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Одесса осталась без света

Одесса осталась без света - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Одесса осталась без света

Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T14:08

2023-02-04T14:08

2023-02-04T14:08

украина

одесса

сво

энергетика украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными"."Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий". В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины - МинобороныУдары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущербРакетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах

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2023

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украина, одесса, сво, энергетика украины, происшествия