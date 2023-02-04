https://crimea.ria.ru/20230204/odessa-ostalas-bez-sveta-1126781917.html
Одесса осталась без света
Одесса осталась без света - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Одесса осталась без света
Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T14:08
2023-02-04T14:08
2023-02-04T14:08
украина
одесса
сво
энергетика украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_414b6e5f1e7ec4519988a01c1e0be6e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными"."Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий". В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины - МинобороныУдары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущербРакетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах
украина
одесса
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_0019293b92c2fe9b79ea6da78fbe7fe4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, сво, энергетика украины, происшествия
Одесса осталась без света
Укрэнерго: Одесса и пригород оказалась полностью обесточены из-за аварии на подстанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Одесса оказалась полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
"В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, из-за которой питается Одесса, вышел из строя автотрансформатор. Поэтому в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе – аварийные отключения", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что "масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергоснабжения на этот раз будут более длительными".
"Пока невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов", - констатировали в компании.
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий". В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.
Читайте также на РИА Новости Крым: