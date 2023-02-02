https://crimea.ria.ru/20230202/zabolevaemost-rastet-svodka-po-kovidu-v-krymu-i-sevastopole-1126722131.html

Заболеваемость растет: сводка по ковиду в Крыму и Севастополе

Заболеваемость растет: сводка по ковиду в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Заболеваемость растет: сводка по ковиду в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 42 человек. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T10:42

2023-02-02T10:42

2023-02-02T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 42 человек.Коронавирус в КрымуЗа минувшие сутки в Крыму выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии зарегистрировано 211 471 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 807 человек. Выздоровели за сутки 30 человек, за весь период – 204 141", - рассказали в республиканском минздраве.Летальных исходов не зарегистрировано. Общее число умерших с подтвержденным диагнозом – 5 418.Коронавирус в СевастополеК утру четверга в городе выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано."В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны семь пациентов. На данный момент в больницах находится 56 больных, из них 52 с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего же, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 870 человек, выздоровели 95 159.Респираторные инфекции в КрымуПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора, в начале недели эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе был превышен более чем на 20 процентов."Острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8 517 человек. В сравнении с предыдущей семидневкой этот показатель снизился на 17,6 процентов. При этом эпидпорог по ОРВИ превышен на 27,6 процентов", - уточнили в ведомстве.В Севастополе число заболевших ОРВИ за неделю достигло 2 705 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 22,6 процента. По данным лабораторного мониторинга, циркулируют вирусы гриппа типа А (H1N1), гриппа В и других.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиянСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 январяЗаболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог

https://crimea.ria.ru/20230124/orvi-i-gripp-poshli-v-minus-covid--v-plyus-1126551672.html

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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