https://crimea.ria.ru/20230201/novye-sluchai-i-smerti-koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126706806.html

Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 42 новых случая COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 пациента. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T12:28

2023-02-01T12:28

2023-02-01T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 42 новых случая COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 пациента.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 442 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество умерших с подтвержденным диагнозом – 5418.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 42 лет.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего же, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 840 человек, выздоровели 95 139.Коронавирус в РоссииПо состоянию на 1 февраля в России выявлено 8 504 новых случая, скончался 41 человек. Госпитализировано в медучреждения страны 1 169 человек.В тройке регионов с наибольшим количеством заболевших – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиянСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 январяЗаболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог

https://crimea.ria.ru/20230131/zabolevaemost-orvi-i-grippom-v-krymu-pereshagnula-epidporog-1126683501.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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