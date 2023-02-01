https://crimea.ria.ru/20230201/novye-sluchai-i-smerti-koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126706806.html
Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 42 новых случая COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 пациента. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T12:28
2023-02-01T12:28
2023-02-01T12:28
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
крым
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349577_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_87864dc3d29e5168f733a2f205a7278d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 42 новых случая COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 пациента.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 442 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество умерших с подтвержденным диагнозом – 5418.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 42 лет.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего же, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 840 человек, выздоровели 95 139.Коронавирус в РоссииПо состоянию на 1 февраля в России выявлено 8 504 новых случая, скончался 41 человек. Госпитализировано в медучреждения страны 1 169 человек.В тройке регионов с наибольшим количеством заболевших – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиянСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 январяЗаболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог
https://crimea.ria.ru/20230131/zabolevaemost-orvi-i-grippom-v-krymu-pereshagnula-epidporog-1126683501.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349577_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_92e819c5a7d6486ff3bd5b330869e759.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, новости, новости крыма, общество
Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 42 новых случая COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 42 новых случая COVID-19, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 пациента.
Коронавирус в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 442 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 801 человек. Выздоровели за сутки 9 человек, за весь период – 204 111", - рассказали в региональном минздраве.
Летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество умерших с подтвержденным диагнозом – 5418.
Коронавирус в Севастополе
В городе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 42 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 52 пациента, из них 46 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего же, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 840 человек, выздоровели 95 139.
Коронавирус в России
По состоянию на 1 февраля в России выявлено 8 504 новых случая, скончался 41 человек. Госпитализировано в медучреждения страны 1 169 человек.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах, снижение произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В тройке регионов с наибольшим количеством заболевших – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.
Читайте также на РИА Новости Крым: