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"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград - РИА Новости Крым, 02.02.2023
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград
2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. РИА Новости Крым, 02.02.2023
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2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Сражение стало крупнейшим в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После битвы, которая длилась 200 дней и ночей, враг окончательно потерял стратегическую инициативу.Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы
День разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. 75 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей. За это время противник потерял убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около полутора миллионов человек. Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.
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видео, новости, визуал, общество, видео
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград
2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград

07:25 02.02.2023
 
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2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Сражение стало крупнейшим в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После битвы, которая длилась 200 дней и ночей, враг окончательно потерял стратегическую инициативу.
Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.
 
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