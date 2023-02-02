https://crimea.ria.ru/20230202/Arkhivnoe-video-bitvy-za-Stalingrad-1113739569.html
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград - РИА Новости Крым, 02.02.2023
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград
2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T07:25
2023-02-02T07:25
2023-02-02T07:25
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2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Сражение стало крупнейшим в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После битвы, которая длилась 200 дней и ночей, враг окончательно потерял стратегическую инициативу.Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.
РИА Новости Крым
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2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111373/90/1113739034_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bacd14bbada7472014b28272a6a017d2.jpg
Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы
День разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. 75 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей. За это время противник потерял убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около полутора миллионов человек. Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.
2023-02-02T07:25
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PT1M01S
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, новости, визуал, общество, видео
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград
2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2023-02-02T07:25
true
PT1M01S
"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград
2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Сражение стало крупнейшим в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После битвы, которая длилась 200 дней и ночей, враг окончательно потерял стратегическую инициативу.
Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.