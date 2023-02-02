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"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград

"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград - РИА Новости Крым, 02.02.2023

"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград

2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T07:25

2023-02-02T07:25

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2 февраля в России исполняется 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Сражение стало крупнейшим в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После битвы, которая длилась 200 дней и ночей, враг окончательно потерял стратегическую инициативу.Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.

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2023

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Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы День разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. 75 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей. За это время противник потерял убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около полутора миллионов человек. Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление. 2023-02-02T07:25 true PT1M01S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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