https://crimea.ria.ru/20230201/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoyat-55-mashin-1126712196.html

В очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин

В очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин

В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 55 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T16:30

2023-02-01T16:30

2023-02-01T16:30

керченская паромная переправа

краснодарский край

кубань

транспорт

керченский пролив

крымский мост

сухопутный маршрут в крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 55 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 261 машину и 313 пассажиров.Работа Керченской переправыС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны паромы перевезли более 76,8 тысяч пассажиров, 58,3 тысяч автомобилей и 6,4 тысяч железнодорожных вагонов.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Дорога в Крым через новые регионыСухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе туман – как работают паромыНа Крым надвигается снежная буряВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html

краснодарский край

кубань

керченский пролив

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, краснодарский край, кубань, транспорт, керченский пролив, крымский мост, сухопутный маршрут в крым, новости крыма, общество