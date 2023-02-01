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Какие документы чаще других ищут в крымских архивах

Какие документы чаще других ищут в крымских архивах - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Какие документы чаще других ищут в крымских архивах

В прошлом году на хранение во все архивные учреждения Крыма поступили более 40 тысяч документов. Это не только уникальные источники знаний об исторических... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T08:21

2023-02-01T08:21

2023-02-01T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В прошлом году на хранение во все архивные учреждения Крыма поступили более 40 тысяч документов. Это не только уникальные источники знаний об исторических событиях, но и многолетние "собрания" предприятий, организаций, ведомств. Очень многих крымчан интересуют сведения советского и украинского периода. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Госкомитета по делам архивов республики Олег Лобов.В год за архивными справками обращается 140-150 тысяч жителей Крыма. В топе запросов, по словам Лобова, бумаги о трудовых отношениях, стаже, продвижению по службе, различные наградные документы.К сожалению, взаимодействовать с коллегами из Украины, получить оттуда ответы, связанные с работой или стажем крымчан, пока не выходит. Запросы из Крыма просто игнорируются."Иногда, если подтверждается, что документы ликвидированного предприятия или организации не были сданы в архив в советский или украинский период, наш ответ может быть использован в суде, — отметил Лобов. — И человек с этой справкой может защищать свои права".Другой "комплект" вопросов, где важны архивные документы, связан с собственностью: от земельных участков до времени строительства и заселения конкретных домов.Нередко в архив обращаются крымчане и жители других регионов, которые активно интересуются историей своей семьи. Но они ищут информацию самостоятельно: в Госархиве Крыма услуги предоставления всей генеалогической информации "под ключ" не существует.В Крыму действует проект "Архивное окно". Сотрудники Госкомитета по делам архивов РК в телефонном режиме проконсультируют жителей республики. Если заданный вопрос вне компетенции оператора, то обратившегося за консультацией человека переадресуют в другое ведомство. Если ответ требует дополнительной информации или времени, номер звонившего зафиксируют, и оператор перезвонит.Телефоны: (3652) 60-58-97, (3652) 60-58-96, (3652) 60-58-93.График работы "архивного окна" с 10:00 до 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мормоны помогли оцифровать архивы Крыма в украинский периодЗапросы крымчан к Украине не удовлетворяются - Крымский архивДом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, история, архив, лобов, олег лобов, общество, видео