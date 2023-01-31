https://crimea.ria.ru/20230131/kak-mormony-pomogli-otsifrovat-arkhivy-kryma-v-ukrainskiy-period-1126682582.html
Как мормоны помогли оцифровать архивы Крыма в украинский период
Как мормоны помогли оцифровать архивы Крыма в украинский период - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Как мормоны помогли оцифровать архивы Крыма в украинский период
На Украине продолжают переделывать историю. Процесс этот начался достаточно давно, и ему сопутствовала определенная "чистка" архивов. Но до Крыма этот процесс,... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T12:54
2023-01-31T12:54
2023-01-31T12:54
крым
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история
культура
лобов
архив
сбу (служба безопасности украины)
мормоны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. На Украине продолжают переделывать историю. Процесс этот начался достаточно давно, и ему сопутствовала определенная "чистка" архивов. Но до Крыма этот процесс, к счастью, не дошел.Как рассказал председатель Госкомитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", ни одного документа в украинское время не пропало.При этом Лобов в очередной раз подчеркнул, что слухи о том, что до 2014 года архивы вывозились в Киев — и именно поэтому сейчас на сайте Укрдержархива представлены массивы крымских документов, действительности не соответствуют.Заместитель председателя Госкомитета по делам архивов РК Татьяна Шарова рассказала, что цифровые копии метрических книг много лет назад были сделаны мормонами. Представительствами этой американской церкви собирается информация об актах гражданского состояния во многих странах. Крымским архивам не хватает площадей и средств>>Проект, который в украинское время реализовывался в Крыму, дал возможность провести огромную и дорогостоящую работу по оцифровке без затрат для бюджета. Именно эти цифровые копии находятся на сайте главного украинского архива. А оригиналы по-прежнему хранятся в Госархиве РК.Другие документы, о репрессиях 20-30-х годов, были вывезены в Киев из ведомственного крымского архива — тогда Службы безопасности Украины. Их цифровые копии и были не так давно обнародованы украинскими специалистами.Читайте по теме:Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад">>В Крыму могут создать Центральный госархив РК и открыть новое отделение>>Запросы крымчан к Украине не удовлетворяются - Крымский архив>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, украина, история, культура, лобов, архив, сбу (служба безопасности украины), мормоны
Как мормоны помогли оцифровать архивы Крыма в украинский период
Ни одного документа не пропало: в украинский период Госархив в Крыму не успели "зачистить"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. На Украине продолжают переделывать историю. Процесс этот начался достаточно давно, и ему сопутствовала определенная "чистка" архивов. Но до Крыма этот процесс, к счастью, не дошел.
Как рассказал председатель Госкомитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
, ни одного документа в украинское время не пропало.
"Нам повезло, что наших фондов не коснулась рука Киева в то время, когда активно выхолащивались некоторые страницы истории, — пояснил он. — Все, что было собрано нашими предшественниками, на месте. Самые большие наши потери были во время Великой Отечественной войны: около 170 тысяч документов были сожжены фашистами при отступлении из Симферополя".
При этом Лобов в очередной раз подчеркнул, что слухи о том, что до 2014 года архивы вывозились в Киев — и именно поэтому сейчас на сайте Укрдержархива представлены массивы крымских документов, действительности не соответствуют.
Заместитель председателя Госкомитета по делам архивов РК Татьяна Шарова рассказала, что цифровые копии метрических книг много лет назад были сделаны мормонами. Представительствами этой американской церкви собирается информация об актах гражданского состояния во многих странах.
Проект, который в украинское время реализовывался в Крыму, дал возможность провести огромную и дорогостоящую работу по оцифровке без затрат для бюджета. Именно эти цифровые копии находятся на сайте главного украинского архива. А оригиналы по-прежнему хранятся в Госархиве РК.
Другие документы, о репрессиях 20-30-х годов, были вывезены в Киев из ведомственного крымского архива — тогда Службы безопасности Украины. Их цифровые копии и были не так давно обнародованы украинскими специалистами.