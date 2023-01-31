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Как работает Керченская паромная переправа 31 января
Как работает Керченская паромная переправа 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Как работает Керченская паромная переправа 31 января
Паромы на Керченской переправе перевезли почти 58 тысяч авто и более 6 тысяч вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T09:51
2023-01-31T09:51
2023-01-31T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Паромы на Керченской переправе перевезли почти 58 тысяч авто и более 6 тысяч вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 31 января ветер 2-7 м/с, местами небольшие осадки и дымка, видимость хорошая. Утром местами слабый гололед, высота волн 10-60 см. Температура воздуха +2…4 градуса", - проинформировали в ведомстве.Водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютНа Крым надвигается снежная буря
https://crimea.ria.ru/20230131/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya--1126676967.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, новости крыма, крым, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив
Как работает Керченская паромная переправа 31 января
Паромы на Керченской переправе перевезли почти 58 тысяч авто и более 6 тысяч вагонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Паромы на Керченской переправе перевезли почти 58 тысяч авто и более 6 тысяч вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 76 118 пассажиров, 57 811 единиц автотранспорта и 6 407 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 1862 рейса", - говорится в сообщении.
Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 31 января ветер 2-7 м/с, местами небольшие осадки и дымка, видимость хорошая. Утром местами слабый гололед, высота волн 10-60 см. Температура воздуха +2…4 градуса", - проинформировали в ведомстве.
Водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.
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