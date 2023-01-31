https://crimea.ria.ru/20230131/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-31-yanvarya-1126678502.html

Как работает Керченская паромная переправа 31 января

Как работает Керченская паромная переправа 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Как работает Керченская паромная переправа 31 января

Паромы на Керченской переправе перевезли почти 58 тысяч авто и более 6 тысяч вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T09:51

2023-01-31T09:51

2023-01-31T09:51

керченская паромная переправа

новости крыма

крым

транспорт

керчь

кубань

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902546_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7fa7b7d75d128fb4c7f665f95a5c2e9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Паромы на Керченской переправе перевезли почти 58 тысяч авто и более 6 тысяч вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 31 января ветер 2-7 м/с, местами небольшие осадки и дымка, видимость хорошая. Утром местами слабый гололед, высота волн 10-60 см. Температура воздуха +2…4 градуса", - проинформировали в ведомстве.Водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютНа Крым надвигается снежная буря

https://crimea.ria.ru/20230131/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya--1126676967.html

крым

керчь

кубань

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, новости крыма, крым, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив