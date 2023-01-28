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Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января
Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января
В Керченском проливе с утра субботу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T11:32
2023-01-28T11:19
крым
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Керченском проливе с утра субботу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Минтранс России.Отмечается, что усиление восточного ветра до 12-15 м/с ожидается в Керченском проливе до конца дня.С начала работы Керченской переправы паромы выполнили 1 790 рейсов."Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 73 556 пассажиров, 55 628 единиц автотранспорта и 6 140 железнодорожных вагонов", - уточнили в ведомстве.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машинСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
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крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, минтранс россии, общество, новости крыма, керчь
Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе на 28 января

11:32 28.01.2023
 
© РИА Новости . Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост со стороны Керчи
Вид на Крымский мост со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Vitaly Timkiv
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Керченском проливе с утра субботу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Минтранс России.
Отмечается, что усиление восточного ветра до 12-15 м/с ожидается в Керченском проливе до конца дня.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 28 января ветер восточный 12-15 м/сек, временами дождь, дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…5, температура воды в море +3", - сказано в сообщении.
С начала работы Керченской переправы паромы выполнили 1 790 рейсов.
"Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 73 556 пассажиров, 55 628 единиц автотранспорта и 6 140 железнодорожных вагонов", - уточнили в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
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