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Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января

Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января

В Керченском проливе с утра субботу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T11:32

2023-01-28T11:32

2023-01-28T11:19

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керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Керченском проливе с утра субботу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Минтранс России.Отмечается, что усиление восточного ветра до 12-15 м/с ожидается в Керченском проливе до конца дня.С начала работы Керченской переправы паромы выполнили 1 790 рейсов."Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 73 556 пассажиров, 55 628 единиц автотранспорта и 6 140 железнодорожных вагонов", - уточнили в ведомстве.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машинСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, минтранс россии, общество, новости крыма, керчь