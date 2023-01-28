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В лагере "Горный" в Севастополе построят 3 новых корпуса за счет субсидии - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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В лагере "Горный" в Севастополе построят 3 новых корпуса за счет субсидии
В лагере "Горный" в Севастополе построят 3 новых корпуса за счет субсидии - РИА Новости Крым, 28.01.2023
В лагере "Горный" в Севастополе построят 3 новых корпуса за счет субсидии
Севастополю выделена субсидия на строительство современных корпусов на базе детского оздоровительного лагеря "Горный". Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T16:10
2023-01-28T16:10
севастополь
михаил развожаев
общество
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Севастополю выделена субсидия на строительство современных корпусов на базе детского оздоровительного лагеря "Горный". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В планах властей закончить все работы до 25 мая. Это позволит в одну смену принять более 400 детей вместо 260, а за весь летний период – 1600 детей, что на 600 больше, чем в прошлом году."Каждый корпус будет рассчитан на 52 ребенка, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья (2 отряда). Каждая комната, в которой будет проживать четыре ребенка, будет оборудована отдельным санузлом и душем", - указал губернатор.Мебель и благоустройство территории вокруг новых корпусов возьмет на себя бюджет Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:К 2025 году "Артек" может стать самым большим в мире детским лагеремФеодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млн85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, общество, дети, экономика, бюджет севастополя, новости крыма, новости
В лагере "Горный" в Севастополе построят 3 новых корпуса за счет субсидии

Развожаев: Севастополь получит 70 млн рублей на новые корпуса для детского санатория

16:10 28.01.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь получит 70 млн рублей на новые корпуса для детского санатория
Севастополь получит 70 млн рублей на новые корпуса для детского санатория
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Севастополю выделена субсидия на строительство современных корпусов на базе детского оздоровительного лагеря "Горный". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Почти 70 млн рублей позволят нам построить три современных корпуса на базе детского оздоровительного лагеря "Горный". Быстровозводимые конструкции соответствуют всем санитарным и пожарным нормам для отдыха детей и их оздоровления", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В планах властей закончить все работы до 25 мая. Это позволит в одну смену принять более 400 детей вместо 260, а за весь летний период – 1600 детей, что на 600 больше, чем в прошлом году.
"Каждый корпус будет рассчитан на 52 ребенка, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья (2 отряда). Каждая комната, в которой будет проживать четыре ребенка, будет оборудована отдельным санузлом и душем", - указал губернатор.
Мебель и благоустройство территории вокруг новых корпусов возьмет на себя бюджет Севастополя.
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь получит 70 млн рублей на новые корпуса для детского санатория
Севастополь получит 70 млн рублей на новые корпуса для детского санатория
© Telegram Михаил Развожаев
Севастополь получит 70 млн рублей на новые корпуса для детского санатория
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СевастопольМихаил РазвожаевОбществодетиЭкономикаБюджет СевастополяНовости КрымаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
16:39Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"
16:10В лагере "Горный" в Севастополе построят 3 новых корпуса за счет субсидии
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