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Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте" - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"
Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте" - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил традиционный интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов России в III квартале 2022... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T16:39
2023-01-28T16:39
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крым
севастополь
экономика
туризм в крыму
производство
елена вершицкая
форго
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил традиционный интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов России в III квартале 2022 года. В топ-35 из регионов Южного федерального округа (ЮФО) попала только Астраханская область, занявшая 34 строчку в списке. Непосредственно в самом ЮФО Республика Крым и Севастополь по основным показателям заняли соответственно 6-ю и 7-ю строчки, опередив лишь Калмыкию.Уровень доходов – одна из главных проблемРейтинг ФоРГО составляется по актуальным данным Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы. Он рассчитывается по трем критериям: объему валового регионального продукта на душу населения, средней заработной плате и соотношению стоимости прожиточного минимума к средней зарплате.Как отметили в фонде, по первым двум критериям Астраханская область в топ-35 не входила, занимая 37-е и 39-е место соответственно. Попасть в топ ей позволил третий критерий. По соотношению стоимости прожиточного минимума к средней зарплате Астраханская область к концу III квартала заняла 30 место среди всех российских регионов.Среди регионов ЮФО по данному показателю Астраханская область занимает первое место с показателем 0,4031. На последнем месте находится Калмыкия (индекс 0,5). Севастополь занимает предпоследнюю строчку в рейтинге, а Крым на одну позицию выше, чем Севастополь. В частности, в республике среднемесячная номинальная зарплата за указанный период составила 42 тыс. рублей, стоимость фиксированного набора товаров и услуг – 19,3 тыс. рублей, а соотношение прожиточного минимума к средней зарплате – 0,459. В Севастополе эти показатели составляют, соответственно, 42,5 тыс. рубля (зарплата), 19,9 тыс. рублей (фиксированный набор) и 0,469 (соотношение).Такое положение Крыма и Севастополе в рейтинге ЮФО по соотношению стоимости прожиточного минимума к средней заработной плате свидетельствует о невысокой покупательной способности населения. Уровень доходов крымчан и севастопольцев выходит на первые позиции в списке региональных проблем социально-экономического характера, указывают специалисты ФоРГО.Больше товаров и услугПо мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, результаты Крыма и Севастополя в представленном рейтинге можно оценивать как достаточно неплохие."Среднемесячная зарплата в Крыму более чем в два раза превосходит прожиточный минимум. Конечно, в России достаточно много регионов обладающих большими запасами полезных ископаемых и проводящих их добычу – эти регионы занимают значительную часть среди приведенного списка 35 регионов. Здесь также столичный регион, Санкт-Петербург, что тоже естественно", - отметила эксперт в комментарии РИА Новости Крым.В то же время рейтинг показывает, что Крыму еще многое нужно сделать, чтобы выйти хотя бы на среднероссийские показатели. Так, средняя зарплата по стране за октябрь прошлого года составила 62,4 тыс. рубля.По словам Вершицкой, любые интегральные рейтинги всегда субъективны, но и представленное ФоРГО исследование указывает на необходимость более интенсивного развития экономики региона. На данный момент она характеризуется низким уровнем валового регионального продукта на душу населения."То есть мы мало производим товаров, работ, услуг. Например, одна из причин – наш санаторно-курортный и туристский комплексы сезонные и как минимум полгода не заняты производительным трудом. За редким исключением, конечно. У нас мало промышленных предприятий, работающих круглогодично. Определенный вклад внесли санкции, ограничивая приход новых предприятий в регион", - констатировала экономист.Найти свою точку ростаПо мнению эксперта, каждый регион, в том числе Крым, должен найти точки роста, которые будут тянуть экономику вперед. Зарубежный опыт показывает, что даже целые страны, практически не имеющие природных ресурсов, активно развивались в различные исторические периоды и вывели свои экономики в лидеры. Нашим регионам тоже нужны инновационные пути для развития, убеждена Вершицкая.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за СбербанкомНа Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 годуСевастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране
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крым, севастополь, экономика, туризм в крыму, производство, елена вершицкая, форго, общество
Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"

Крым и Севастополь находятся в "хвосте" рейтинга социально-экономического положения в ЮФО

16:39 28.01.2023
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф на побережье Черного моря в Крыму
Вид на Гурзуф на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил традиционный интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов России в III квартале 2022 года. В топ-35 из регионов Южного федерального округа (ЮФО) попала только Астраханская область, занявшая 34 строчку в списке. Непосредственно в самом ЮФО Республика Крым и Севастополь по основным показателям заняли соответственно 6-ю и 7-ю строчки, опередив лишь Калмыкию.

Уровень доходов – одна из главных проблем

Рейтинг ФоРГО составляется по актуальным данным Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы. Он рассчитывается по трем критериям: объему валового регионального продукта на душу населения, средней заработной плате и соотношению стоимости прожиточного минимума к средней зарплате.
Как отметили в фонде, по первым двум критериям Астраханская область в топ-35 не входила, занимая 37-е и 39-е место соответственно. Попасть в топ ей позволил третий критерий. По соотношению стоимости прожиточного минимума к средней зарплате Астраханская область к концу III квартала заняла 30 место среди всех российских регионов.
Среди регионов ЮФО по данному показателю Астраханская область занимает первое место с показателем 0,4031. На последнем месте находится Калмыкия (индекс 0,5). Севастополь занимает предпоследнюю строчку в рейтинге, а Крым на одну позицию выше, чем Севастополь. В частности, в республике среднемесячная номинальная зарплата за указанный период составила 42 тыс. рублей, стоимость фиксированного набора товаров и услуг – 19,3 тыс. рублей, а соотношение прожиточного минимума к средней зарплате – 0,459. В Севастополе эти показатели составляют, соответственно, 42,5 тыс. рубля (зарплата), 19,9 тыс. рублей (фиксированный набор) и 0,469 (соотношение).
Такое положение Крыма и Севастополе в рейтинге ЮФО по соотношению стоимости прожиточного минимума к средней заработной плате свидетельствует о невысокой покупательной способности населения. Уровень доходов крымчан и севастопольцев выходит на первые позиции в списке региональных проблем социально-экономического характера, указывают специалисты ФоРГО.
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Больше товаров и услуг

По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, результаты Крыма и Севастополя в представленном рейтинге можно оценивать как достаточно неплохие.
"Среднемесячная зарплата в Крыму более чем в два раза превосходит прожиточный минимум. Конечно, в России достаточно много регионов обладающих большими запасами полезных ископаемых и проводящих их добычу – эти регионы занимают значительную часть среди приведенного списка 35 регионов. Здесь также столичный регион, Санкт-Петербург, что тоже естественно", - отметила эксперт в комментарии РИА Новости Крым.
В то же время рейтинг показывает, что Крыму еще многое нужно сделать, чтобы выйти хотя бы на среднероссийские показатели. Так, средняя зарплата по стране за октябрь прошлого года составила 62,4 тыс. рубля.
По словам Вершицкой, любые интегральные рейтинги всегда субъективны, но и представленное ФоРГО исследование указывает на необходимость более интенсивного развития экономики региона. На данный момент она характеризуется низким уровнем валового регионального продукта на душу населения.
"То есть мы мало производим товаров, работ, услуг. Например, одна из причин – наш санаторно-курортный и туристский комплексы сезонные и как минимум полгода не заняты производительным трудом. За редким исключением, конечно. У нас мало промышленных предприятий, работающих круглогодично. Определенный вклад внесли санкции, ограничивая приход новых предприятий в регион", - констатировала экономист.
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Найти свою точку роста

По мнению эксперта, каждый регион, в том числе Крым, должен найти точки роста, которые будут тянуть экономику вперед. Зарубежный опыт показывает, что даже целые страны, практически не имеющие природных ресурсов, активно развивались в различные исторические периоды и вывели свои экономики в лидеры. Нашим регионам тоже нужны инновационные пути для развития, убеждена Вершицкая.
"Крым традиционно является курортным туристским центром. Поэтому логично было бы делать акцент на развитие санаторно-курортного комплекса высокого уровня. Так, чтобы туристы приезжали в Крым не потому, что не могут поехать на зарубежные курорты, а потому, что здесь лучше – качественно и дешевле. Это потянет за собой развитие сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры и других отраслей", - подчеркнула специалист.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольЭкономикаТуризм в КрымуПроизводствоЕлена ВершицкаяФорГООбщество
 
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