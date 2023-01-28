https://crimea.ria.ru/20230128/na-vezde-v-vengriyu-poymali-pritvorivshegosya-zhenschinoy-uklonista-s-ukrainy-1126640296.html

На въезде в Венгрию поймали притворившегося женщиной уклониста с Украины

На въезде в Венгрию поймали притворившегося женщиной уклониста с Украины - РИА Новости Крым, 28.01.2023

На въезде в Венгрию поймали притворившегося женщиной уклониста с Украины

Украинские пограничники задержали трех военнообязанных мужчин, один из которых пытался выдать себя за женщину при незаконном пересечении границы с Венгрией. Об... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T14:29

2023-01-28T14:29

2023-01-28T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Украинские пограничники задержали трех военнообязанных мужчин, один из которых пытался выдать себя за женщину при незаконном пересечении границы с Венгрией. Об этом сообщает госпогранслужба Украины."Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один из них до последнего пытался выдавать себя за женщину. В конце концов, он признался в обмане", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В госпогранслужбе указали, что мужчины пытались выехать с Украины, чтобы избежать мобилизации. На правонарушителей завели уголовное дело."Теперь их ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - добавили в ведомстве.В январе на Украине была объявлена новая волна мобилизации. Президент Владимир Зеленский поручил командованию ВСУ сформировать резервы личного состава. В СМИ и социальных сетях массово публикуются различные видео того, как сотрудники военкоматов устраивают облавы на мужчин на улицах, в барах и ресторанах, в транспорте и других местах.Венгерские СМИ сообщают о масштабной мобилизации в Закарпатье. В ряды ВСУ забирают в том числе этнических венгров, которых на этой территории проживает порядка 150 тысяч. Журналисты уточнили, что военные не дают отсрочку даже на уход за больными родственниками.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на УкраинеКиев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – ЗахароваСколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны

https://crimea.ria.ru/20220608/povsemestnaya-mobilizatsiya-vsu-s-povestkami-lovyat-ukraintsev-dazhe-na-ulitse-1123485764.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, венгрия, в мире, новости, общество