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Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны
Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны
На Украине мужчины призывного возраста, не желающие пополнять ряды ВСУ, платят от 1,3 тыс. до 8,5 тыс. долларов нелегальным структурам за то, чтобы их вывезли... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T17:05
2022-11-18T17:08
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На Украине мужчины призывного возраста, не желающие пополнять ряды ВСУ, платят от 1,3 тыс. до 8,5 тыс. долларов нелегальным структурам за то, чтобы их вывезли за границу. Об этом сообщил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель на своей странице в Facebook*.По его словам, в основном уклонистам за эти деньги оформляют поддельные справки о непригодности к воинской службе, инвалидности или обучении в зарубежных вузах. Также их иногда оформляют водителями для перевозки гуманитарной помощи, собранной волонтерами.Если оформить легальный выезд не удается, желающих покинуть страну могут провести через границу по горам и лесам и через пограничные реки.По данным Нацполиции Украины, по фактам незаконной переправки через государственную границу Украины мужчин возбуждено и расследуется свыше 2,1 тыс. уголовных дел.На этой неделе Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины до 19 февраля 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20220608/povsemestnaya-mobilizatsiya-vsu-s-povestkami-lovyat-ukraintsev-dazhe-na-ulitse-1123485764.html
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украина, всу (вооруженные силы украины)
Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны

Нацполиция: украинцы призывного возраста платят до $8,5 тысяч, чтобы выехать за границу

17:05 18.11.2022 (обновлено: 17:08 18.11.2022)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На Украине мужчины призывного возраста, не желающие пополнять ряды ВСУ, платят от 1,3 тыс. до 8,5 тыс. долларов нелегальным структурам за то, чтобы их вывезли за границу. Об этом сообщил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель на своей странице в Facebook*.
По его словам, в основном уклонистам за эти деньги оформляют поддельные справки о непригодности к воинской службе, инвалидности или обучении в зарубежных вузах. Также их иногда оформляют водителями для перевозки гуманитарной помощи, собранной волонтерами.
Если оформить легальный выезд не удается, желающих покинуть страну могут провести через границу по горам и лесам и через пограничные реки.
По данным Нацполиции Украины, по фактам незаконной переправки через государственную границу Украины мужчин возбуждено и расследуется свыше 2,1 тыс. уголовных дел.
На этой неделе Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины до 19 февраля 2023 года.
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