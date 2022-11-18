https://crimea.ria.ru/20221118/skolko-platyat-uklonisty-na-ukraine-za-vyezd-iz-strany-1125437387.html

Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны

Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны

На Украине мужчины призывного возраста, не желающие пополнять ряды ВСУ, платят от 1,3 тыс. до 8,5 тыс. долларов нелегальным структурам за то, чтобы их вывезли... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T17:05

2022-11-18T17:05

2022-11-18T17:08

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На Украине мужчины призывного возраста, не желающие пополнять ряды ВСУ, платят от 1,3 тыс. до 8,5 тыс. долларов нелегальным структурам за то, чтобы их вывезли за границу. Об этом сообщил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель на своей странице в Facebook*.По его словам, в основном уклонистам за эти деньги оформляют поддельные справки о непригодности к воинской службе, инвалидности или обучении в зарубежных вузах. Также их иногда оформляют водителями для перевозки гуманитарной помощи, собранной волонтерами.Если оформить легальный выезд не удается, желающих покинуть страну могут провести через границу по горам и лесам и через пограничные реки.По данным Нацполиции Украины, по фактам незаконной переправки через государственную границу Украины мужчин возбуждено и расследуется свыше 2,1 тыс. уголовных дел.На этой неделе Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины до 19 февраля 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20220608/povsemestnaya-mobilizatsiya-vsu-s-povestkami-lovyat-ukraintsev-dazhe-na-ulitse-1123485764.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины)