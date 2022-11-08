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Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:11
2022-11-08T16:11
2022-11-08T16:11
владимир зеленский (президент украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.Проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" зарегистрирован в Верховной Раде 8 ноября под номером 8190. Его инициатором значится президент Украины.Второй документ с такими же исходными данными (дата, инициатор) касается законопроекта об утверждении указа "О продолжении срока действия военного положения на Украине". Проект зашел в ВР под номером 8189.Тексты законопроектов и сопроводительные документы к ним в данный момент отсутствуют на сайте украинского парламента.Напомним, срок действия военного положения на Украине и объявленной ранее всеобщей мобилизации истекает 21 ноября.Ранее Зеленский заявил, когда собирается в Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский (президент украины), украина
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщается
на сайте украинского парламента.
Проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" зарегистрирован в Верховной Раде 8 ноября под номером 8190. Его инициатором значится президент Украины.
Второй документ с такими же исходными данными (дата, инициатор) касается законопроекта об утверждении указа "О продолжении срока действия военного положения на Украине". Проект зашел в ВР под номером 8189.
Тексты законопроектов и сопроводительные документы к ним в данный момент отсутствуют на сайте украинского парламента.
Напомним, срок действия военного положения на Украине и объявленной ранее всеобщей мобилизации истекает 21 ноября.
Ранее Зеленский заявил
, когда собирается в Крым.