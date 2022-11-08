Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221108/zelenskiy-predlozhil-prodlit-mobilizatsiyu-i-voennoe-polozhenie-na-ukraine-1125281015.html
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:11
2022-11-08T16:11
владимир зеленский (президент украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119190_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_38e5988b254cabd186aff7393feddaef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.Проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" зарегистрирован в Верховной Раде 8 ноября под номером 8190. Его инициатором значится президент Украины.Второй документ с такими же исходными данными (дата, инициатор) касается законопроекта об утверждении указа "О продолжении срока действия военного положения на Украине". Проект зашел в ВР под номером 8189.Тексты законопроектов и сопроводительные документы к ним в данный момент отсутствуют на сайте украинского парламента.Напомним, срок действия военного положения на Украине и объявленной ранее всеобщей мобилизации истекает 21 ноября.Ранее Зеленский заявил, когда собирается в Крым.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119190_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_e162e7dcf8c401bc815948235513bebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), украина
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине

16:11 08.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" зарегистрирован в Верховной Раде 8 ноября под номером 8190. Его инициатором значится президент Украины.
Второй документ с такими же исходными данными (дата, инициатор) касается законопроекта об утверждении указа "О продолжении срока действия военного положения на Украине". Проект зашел в ВР под номером 8189.
Тексты законопроектов и сопроводительные документы к ним в данный момент отсутствуют на сайте украинского парламента.
Напомним, срок действия военного положения на Украине и объявленной ранее всеобщей мобилизации истекает 21 ноября.
Ранее Зеленский заявил, когда собирается в Крым.
Владимир Зеленский (президент Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
16:36В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок
16:34"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
16:27Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ
16:11Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
16:03Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани
15:57Крым Светланы Бабаевой — фотолента
15:46Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка
15:1585% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
14:58Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
14:39Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
14:23Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
14:22Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
14:13Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
14:08В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора
14:01ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
13:56Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году
13:40Семь областей без света: аварийные отключения на Украине
13:31Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
13:29Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Лента новостейМолния