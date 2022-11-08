https://crimea.ria.ru/20221108/zelenskiy-predlozhil-prodlit-mobilizatsiyu-i-voennoe-polozhenie-na-ukraine-1125281015.html

Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T16:11

2022-11-08T16:11

2022-11-08T16:11

владимир зеленский (президент украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагается продлить сроки военного положения на Украине и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.Проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" зарегистрирован в Верховной Раде 8 ноября под номером 8190. Его инициатором значится президент Украины.Второй документ с такими же исходными данными (дата, инициатор) касается законопроекта об утверждении указа "О продолжении срока действия военного положения на Украине". Проект зашел в ВР под номером 8189.Тексты законопроектов и сопроводительные документы к ним в данный момент отсутствуют на сайте украинского парламента.Напомним, срок действия военного положения на Украине и объявленной ранее всеобщей мобилизации истекает 21 ноября.Ранее Зеленский заявил, когда собирается в Крым.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина