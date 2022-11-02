https://crimea.ria.ru/20221102/zelenskiy-zayavil-chto-sobiraetsya-v-krym-1125213149.html

Зеленский заявил, что собирается в Крым

Зеленский заявил, что собирается в Крым - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Зеленский заявил, что собирается в Крым

Зеленский заявил, что собирается в Крым, чтобы увидеть море, "сразу после победы в конфликте с Россией, но не зимой". Об этом украинский президент заявил в... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:52

2022-11-02T15:52

2022-11-02T15:52

владимир зеленский (президент украины)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Зеленский заявил, что собирается в Крым, чтобы увидеть море, "сразу после победы в конфликте с Россией, но не зимой". Об этом украинский президент заявил в интервью Чешскому телевидению, отвечая на соответствующий вопрос о "крымском турне". Его слова приводит РИА Новости.Он уточнил, что собирается сделать это точно не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", – сказал Зеленский.В 2019-м году, в ходе предвыборной президентской кампании на Украине, в пресс-службе штаба Зеленского сообщали, что его супруга Елена в соответствии с украинским законодательством приобрела недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, до возвращения полуострова в состав РФ. Отмечалось, что все налоги и сборы, связанные с этой покупкой, были уплачены, а квартира, которая находится в поселке Ливадия в Ялте на Южном берегу Крыма, официально задекларирована президентом Украины.Ранее сенатор РФ Сергей Цеков высказал мнение о том, что имущество Зеленского в Крыму, как и всех украинских граждан, проводящих антироссийскую политику, должно быть национализировано.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), крым