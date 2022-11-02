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Зеленский заявил, что собирается в Крым - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Зеленский заявил, что собирается в Крым
Зеленский заявил, что собирается в Крым - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Зеленский заявил, что собирается в Крым
Зеленский заявил, что собирается в Крым, чтобы увидеть море, "сразу после победы в конфликте с Россией, но не зимой". Об этом украинский президент заявил в... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:52
2022-11-02T15:52
владимир зеленский (президент украины)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Зеленский заявил, что собирается в Крым, чтобы увидеть море, "сразу после победы в конфликте с Россией, но не зимой". Об этом украинский президент заявил в интервью Чешскому телевидению, отвечая на соответствующий вопрос о "крымском турне". Его слова приводит РИА Новости.Он уточнил, что собирается сделать это точно не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", – сказал Зеленский.В 2019-м году, в ходе предвыборной президентской кампании на Украине, в пресс-службе штаба Зеленского сообщали, что его супруга Елена в соответствии с украинским законодательством приобрела недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, до возвращения полуострова в состав РФ. Отмечалось, что все налоги и сборы, связанные с этой покупкой, были уплачены, а квартира, которая находится в поселке Ливадия в Ялте на Южном берегу Крыма, официально задекларирована президентом Украины.Ранее сенатор РФ Сергей Цеков высказал мнение о том, что имущество Зеленского в Крыму, как и всех украинских граждан, проводящих антироссийскую политику, должно быть национализировано.
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владимир зеленский (президент украины), крым
Зеленский заявил, что собирается в Крым

Чешское ТВ: Зеленский собирается в Крым увидеть море после победы в конфликте с РФ

15:52 02.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Зеленский заявил, что собирается в Крым, чтобы увидеть море, "сразу после победы в конфликте с Россией, но не зимой". Об этом украинский президент заявил в интервью Чешскому телевидению, отвечая на соответствующий вопрос о "крымском турне". Его слова приводит РИА Новости.
"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", – сказал Зеленский.
Он уточнил, что собирается сделать это точно не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", – сказал Зеленский.
В 2019-м году, в ходе предвыборной президентской кампании на Украине, в пресс-службе штаба Зеленского сообщали, что его супруга Елена в соответствии с украинским законодательством приобрела недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, до возвращения полуострова в состав РФ. Отмечалось, что все налоги и сборы, связанные с этой покупкой, были уплачены, а квартира, которая находится в поселке Ливадия в Ялте на Южном берегу Крыма, официально задекларирована президентом Украины.
Ранее сенатор РФ Сергей Цеков высказал мнение о том, что имущество Зеленского в Крыму, как и всех украинских граждан, проводящих антироссийскую политику, должно быть национализировано.
 
Владимир Зеленский (президент Украины)Крым
 
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