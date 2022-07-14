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Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова
Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова
Украинские власти предписали своим дипломатическим представительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, что невозможно сделать легально,... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T12:08
2022-07-14T12:08
украина
в мире
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские власти предписали своим дипломатическим представительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, что невозможно сделать легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению Захаровой, такие действия могут быть обусловлены "провалом миграционной политики ЕС и поведением самих так называемых беженцев"."Может быть, просто от них хотят таким образом избавиться, отправив их обратно домой?" - предположила дипломат.Она также добавила, что помочь с мобилизацией Киеву намерена Польша за счет депортации уклоняющихся от службы беженцев.
https://crimea.ria.ru/20220608/povsemestnaya-mobilizatsiya-vsu-s-povestkami-lovyat-ukraintsev-dazhe-na-ulitse-1123485764.html
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украина, в мире, мария захарова
Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова

Захарова: Киев поручил своим дипломатам провести мобилизацию украинцев за рубежом

12:08 14.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкМобилизация в украинскую армию
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские власти предписали своим дипломатическим представительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, что невозможно сделать легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим собирается поставить под ружье порядка миллиона человек, которых будут рекрутировать в том числе из-за рубежа. Как они это будут делать? Дипломатическим представительствам Украины предписано провести мобилизацию находящихся за границей граждан Украины – мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет", - сказала она на брифинге в четверг.
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По мнению Захаровой, такие действия могут быть обусловлены "провалом миграционной политики ЕС и поведением самих так называемых беженцев".
"Может быть, просто от них хотят таким образом избавиться, отправив их обратно домой?" - предположила дипломат.
Она также добавила, что помочь с мобилизацией Киеву намерена Польша за счет депортации уклоняющихся от службы беженцев.
 
УкраинаВ миреМария Захарова
 
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