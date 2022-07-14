https://crimea.ria.ru/20220714/kiev-poruchil-svoemu-midu-mobilizovat-ukraintsev-za-rubezhom--zakharova-1123840152.html

Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова

Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Киев поручил своему МИДу мобилизовать украинцев за рубежом – Захарова

Украинские власти предписали своим дипломатическим представительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, что невозможно сделать легально,... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T12:08

2022-07-14T12:08

2022-07-14T12:08

украина

в мире

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские власти предписали своим дипломатическим представительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, что невозможно сделать легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению Захаровой, такие действия могут быть обусловлены "провалом миграционной политики ЕС и поведением самих так называемых беженцев"."Может быть, просто от них хотят таким образом избавиться, отправив их обратно домой?" - предположила дипломат.Она также добавила, что помочь с мобилизацией Киеву намерена Польша за счет депортации уклоняющихся от службы беженцев.

https://crimea.ria.ru/20220608/povsemestnaya-mobilizatsiya-vsu-s-povestkami-lovyat-ukraintsev-dazhe-na-ulitse-1123485764.html

украина

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украина, в мире, мария захарова