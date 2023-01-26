https://crimea.ria.ru/20230126/ochered-na-kerchenskoy-pereprave--paromov-zhdut-100-mashin-1126597982.html

Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин

Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин

В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 100 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T12:16

2023-01-26T12:16

2023-01-26T12:17

керченская паромная переправа

крым

кубань

транспорт

краснодарский край

ситуация на керченской переправе

минтранс россии

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 100 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2", "Ейск" и "Мария" перевезли в Крым 284 автомобиля и 344 пассажира.Очередь на Керченской переправеНа месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева.В оперштабе напоминают, что продолжают действовать ограничения на проезд через Керченскую переправу, введенные 27 октября. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным фурам рекомендуют следовать через альтернативный сухопутный маршрут, который проходит через новые регионы России.Погода на Керченской переправеПаромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено более 72,3 тысяч пассажиров, 55,6 тысяч транспортных средств и свыше 6 тысяч железнодорожных вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуРежим ограничения полетов в Крым продленОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают

https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html

крым

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт, краснодарский край, ситуация на керченской переправе, минтранс россии, сухопутный маршрут в крым