https://crimea.ria.ru/20230126/ochered-na-kerchenskoy-pereprave--paromov-zhdut-100-mashin-1126597982.html
Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин
Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин
В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 100 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T12:16
2023-01-26T12:16
2023-01-26T12:17
керченская паромная переправа
крым
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транспорт
краснодарский край
ситуация на керченской переправе
минтранс россии
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 100 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2", "Ейск" и "Мария" перевезли в Крым 284 автомобиля и 344 пассажира.Очередь на Керченской переправеНа месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева.В оперштабе напоминают, что продолжают действовать ограничения на проезд через Керченскую переправу, введенные 27 октября. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным фурам рекомендуют следовать через альтернативный сухопутный маршрут, который проходит через новые регионы России.Погода на Керченской переправеПаромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено более 72,3 тысяч пассажиров, 55,6 тысяч транспортных средств и свыше 6 тысяч железнодорожных вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуРежим ограничения полетов в Крым продленОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html
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керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт, краснодарский край, ситуация на керченской переправе, минтранс россии, сухопутный маршрут в крым
Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин
Оперштаб Кубани: на Керченской переправе паромов ждут 100 машин
12:16 26.01.2023 (обновлено: 12:17 26.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 100 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
За прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2", "Ейск" и "Мария" перевезли в Крым 284 автомобиля и 344 пассажира.
Очередь на Керченской переправе
"На накопительной парковке в поселке Ильич 26 января в очереди находятся 100 транспортных средств. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - говорится в сообщении оперштаба.
На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева.
В оперштабе напоминают, что продолжают действовать ограничения на проезд через Керченскую переправу, введенные 27 октября. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным фурам рекомендуют следовать через альтернативный сухопутный маршрут, который проходит через новые регионы России.
Погода на Керченской переправе
Паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении Минтранса России.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено
более 72,3 тысяч пассажиров, 55,6 тысяч транспортных средств и свыше 6 тысяч железнодорожных вагонов.
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