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Режим ограничения полетов в Крым продлен - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Режим ограничения полетов в Крым продлен
Режим ограничения полетов в Крым продлен - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Режим ограничения полетов в Крым продлен
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов на юге России продлен до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба международного... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T19:21
2023-01-24T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов на юге России продлен до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.Ограничение полетов в Крым и на юге РоссииРосавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крым, росавиация, аэропорт симферополь, новости, новости крыма, транспорт
Режим ограничения полетов в Крым продлен

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым и еще 10 аэропортов юга России до 1 февраля

19:21 24.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание аэропорта
Здание аэропорта - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов на юге России продлен до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.
"Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 1 февраля 2023 года 03:45 часов по московскому времени", — говорится в сообщении.

Ограничение полетов в Крым и на юге России

Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.
Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
 
КрымРосавиацияАэропорт СимферопольНовостиНовости КрымаТранспорт
 
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