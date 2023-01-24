https://crimea.ria.ru/20230124/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-prodlen-1126563978.html

Режим ограничения полетов в Крым продлен

Режим ограничения полетов в Крым продлен - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Режим ограничения полетов в Крым продлен

Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов на юге России продлен до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба международного... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T19:21

2023-01-24T19:21

2023-01-24T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов на юге России продлен до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.Ограничение полетов в Крым и на юге РоссииРосавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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