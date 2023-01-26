https://crimea.ria.ru/20230126/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-26-yanvarya--trafik-paromy-i-pogoda-1126595790.html
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода
Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T09:40
2023-01-26T09:40
2023-01-26T09:45
крым
керченская паромная переправа
транспорт
керчь
минтранс россии
новости крыма
общество
сухопутный маршрут в крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/63/1112766360_0:135:2449:1513_1920x0_80_0_0_f774dfa9667ec4fe5139603cb5110749.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.Работа паромов на Керченской переправеКурсирующие на линии паромы выполнили 1 752 рейса. Перевезены с запуска морского сообщения более 54,6 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 железнодорожных вагонов", - добавили в ведомстве.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут в КрымСухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очередь – оперативные данныеКогда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымДвижение по Крымскому мосту возобновлено
https://crimea.ria.ru/20230124/soobschenie-s-krymom-kak-organizuyut-perevozki-na-poezdakh-v-2023-godu-1126559205.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/63/1112766360_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_85f8dbd94bba355286593815db2db1ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керченская паромная переправа, транспорт, керчь, минтранс россии, новости крыма, общество, сухопутный маршрут в крым
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода
Керченская паромная переправа 26 января работает штатно – шторма нет
09:40 26.01.2023 (обновлено: 09:45 26.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.
Работа паромов на Керченской переправе
Курсирующие на линии паромы выполнили 1 752 рейса. Перевезены с запуска морского сообщения более 54,6 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 железнодорожных вагонов", - добавили в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
Наземный маршрут в Крым
Сухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.
Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
Читайте также на РИА Новости Крым: