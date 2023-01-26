Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230126/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-26-yanvarya--trafik-paromy-i-pogoda-1126595790.html
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода
Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T09:40
2023-01-26T09:45
крым
керченская паромная переправа
транспорт
керчь
минтранс россии
новости крыма
общество
сухопутный маршрут в крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/63/1112766360_0:135:2449:1513_1920x0_80_0_0_f774dfa9667ec4fe5139603cb5110749.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.Работа паромов на Керченской переправеКурсирующие на линии паромы выполнили 1 752 рейса. Перевезены с запуска морского сообщения более 54,6 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 железнодорожных вагонов", - добавили в ведомстве.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут в КрымСухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очередь – оперативные данныеКогда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымДвижение по Крымскому мосту возобновлено
https://crimea.ria.ru/20230124/soobschenie-s-krymom-kak-organizuyut-perevozki-na-poezdakh-v-2023-godu-1126559205.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/63/1112766360_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_85f8dbd94bba355286593815db2db1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керченская паромная переправа, транспорт, керчь, минтранс россии, новости крыма, общество, сухопутный маршрут в крым
Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода

Керченская паромная переправа 26 января работает штатно – шторма нет

09:40 26.01.2023 (обновлено: 09:45 26.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКерченская паромная переправа 26 января работает штатно – шторма нет
Керченская паромная переправа 26 января работает штатно – шторма нет - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.

Работа паромов на Керченской переправе

Курсирующие на линии паромы выполнили 1 752 рейса. Перевезены с запуска морского сообщения более 54,6 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 железнодорожных вагонов", - добавили в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
Поезд Таврия
24 января, 16:36
Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году

Наземный маршрут в Крым

Сухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.
Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Керченской переправе очередь – оперативные данные
Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
Движение по Крымскому мосту возобновлено
 
КрымКерченская паромная переправаТранспортКерчьМинтранс РоссииНовости КрымаОбществоСухопутный маршрут в Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода
09:18В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации
09:05Движение по Крымскому мосту возобновлено
08:45Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать 1:03
08:29Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
07:58Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов
07:32Как приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимости
07:03Человек в коляске: пляжи Крыма станут дружелюбнее для инвалидов и пожилых
03:09Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму 2:46
00:15Крымский мост закрыли для проезда
00:01Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 января
22:16Главные новости Крыма: 25 января
21:42Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США
21:33Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России 0:44
20:39Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек
20:16США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден
20:15Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха 3:55
20:01Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева
19:51И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опасной
Лента новостейМолния