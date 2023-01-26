https://crimea.ria.ru/20230126/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-26-yanvarya--trafik-paromy-i-pogoda-1126595790.html

Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода

Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода

Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T09:40

2023-01-26T09:40

2023-01-26T09:45

крым

керченская паромная переправа

транспорт

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новости крыма

общество

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.Работа паромов на Керченской переправеКурсирующие на линии паромы выполнили 1 752 рейса. Перевезены с запуска морского сообщения более 54,6 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 железнодорожных вагонов", - добавили в ведомстве.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Наземный маршрут в КрымСухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очередь – оперативные данныеКогда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымДвижение по Крымскому мосту возобновлено

https://crimea.ria.ru/20230124/soobschenie-s-krymom-kak-organizuyut-perevozki-na-poezdakh-v-2023-godu-1126559205.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керченская паромная переправа, транспорт, керчь, минтранс россии, новости крыма, общество, сухопутный маршрут в крым